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Edirne'de FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 3 zanlı tutuklandı

Edirne'de, FETÖ zanlılarını yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
 07 Aralık 2019 11:01
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Edirne'de FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 3 zanlı tutuklandı

Edirne'de, FETÖ zanlılarını yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu, FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçmasına yardımcı oldukları iddia edilen organizatörleri tespit etti.

Polis, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlediği operasyonda, Ö.E, T.Ü. ve H.H'yi gözaltına aldı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.E, T.Ü. ve H.H, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, FETÖ şüphelilerinin 2 bin avro karşılığında yurt dışına çıkmasını sağladığı ve bu kişilere şişme bot ile can yeleği temin ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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