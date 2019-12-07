YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından engelli öğrencilere yönelik alınan kararlar, işaret diliyle internet ortamında yayınlandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" mottosuyla yaptıkları çalışmalar ile "engelliler destek programı"nın, gelecek yıldan itibaren ön lisans olarak yükseköğretim sisteminde yer alacağını açıkladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında, YÖK tarafından engelli öğrencilere yönelik alınan kararların işaret diline çevrilmesi de yer aldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıldır Türk işaret diliyle ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu çerçevede Ankara Üniversitesinde Türk işaret dili tercümanlığı yüksek lisans ve doktora programlarının açıldığını hatırlatan Tufan, Türkiye'de az sayıda işaret dili tercümanı bulunduğuna, bu durumun işitme engellilerin topluma entegrasyonu konusunda sorun oluşturduğuna dikkati çekti.

Tufan, Türk işaret dili tercümanlığı programından mezun olan işitme engellilerin, işaret dili öğreticiliği ve tercümanlığı gibi işler yaptığını ve diğer engellilerin topluma entegrasyonunu sağladığını belirterek, "Bu programlar sayesinde hem düzgün şekilde işaret dili tercümanlığı yapacak kişiler yetiştiriyoruz hem de işitme engellilerin yüksek lisans ve doktora programlarında yer almasını sağlıyor, onları çalışmalarımıza dahil ediyoruz." dedi.

Amaçlarının engelsiz eğitim ve erişim sağlamak olduğunu vurgulayan Tufan, YÖK bünyesindeki Engelli Öğrenci Komisyonu çatısı altında engelli öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

- "Kararlarımızın işaret dilinde olmamasının eksikliğini gördük"

Tufan, Engelli Öğrenci Komisyonu'nun internet sitesi ile engelli öğrencilere de ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İşitme engelli bireyler, işitme kaybından dolayı konuşma diline erişemedikleri için yazı dilini de anlayamıyor. Bu nedenle yazı dilinin de işaret diline çevrilmesi gerekiyor. Bu kapsamda aldığımız kararları işaret diline çevirdik ve internet sitemiz üzerinden engelli öğrencilerin erişimine sunduk. Engelli öğrenciler, işaret dilinde hazırlanan tüm videolara YÖK'ün 'engelsiz.gov.tr' internet sitesinden ulaşabilecek."

- "Engellilere yönelik tüm kararlar işaret diline çevrilecek"

Bundan sonraki süreçte de işaret dili çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Tufan, videoların hazırlanmasında, Ankara Üniversitesi bünyesindeki İşaret Dili Laboratuvarı'nın yanı sıra Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile çalıştıklarını söyledi.

Tufan, tüm engelli bireyleri daha görünür kılmayı ve yükseköğretime katılımlarını artırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "İlerleyen süreçte de engellilere yönelik alınan tüm kararlar, işaret diline çevrilerek internet sitesinden yayınlanmaya devam edecek." dedi.

- YÖK'ün "engel kaldıran" düzenlemeleri

Öte yandan, YÖK tarafından engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim öğretim ortamı sağlamak amacıyla son yıllarda birçok uygulama hayata geçirildi.

Bu kapsamda, "TYT puanı 100 ve üzerinde olan engelli öğrencilerin özel yetenek sınavlarına kabul edilmesi", "özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanının yüzde 10'unun engelli öğrencilere ayrılması", "işitme engelli öğrencilere yabancı dil muafiyetinin sağlanması", "YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde öncelikli alanlara Türk işaret dili tercümanlığı yüksek lisans ve Türk işaret dili doktora programlarının dahil edilmesi" gibi kararlar alındı.