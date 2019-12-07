Kalın'dan 'soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün' çağrısı

DİYANET'TEN, İYİ PARTİ'Lİ VEKİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İyi Parti milletvekili Fahrettin Yokuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 700 bin TL'ye uçak kiraladığını ve bu uçakla Cibuti'ye gittiğini iddia etmişti. Ancak daha sonra belgeler yayınlanmış ve Başkan Ali Erbaş'ın tarifeli uçakla Cibuti'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Fahrettin Yokuş'un özür dilemesi gerektiği belirtilmişti. Ancak Fahrettin Yokuş ne özür diledi ne de sosyal medya hesabındaki paylaşımını sildi. Bu gelişme üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, iftira suçundan yargılanması için, Savcılığa başvurdu.