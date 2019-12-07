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Okul çevrelerindeki asayiş olayları, alınan tedbirlerle azaldı

Türkiye genelinde okullar ve çevrelerinde alınan tedbirler ve denetimler sonucu, ekim ve kasım aylarında, yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık gibi olaylar, önceki döneme göre yüzde 25,1 azaldı
 07 Aralık 2019 11:42
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Okul çevrelerindeki asayiş olayları, alınan tedbirlerle azaldı

Türkiye genelindeki okullar ve çevresinde alınan tedbirler ve denetimler sonucu, yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi olaylarda yüzde 25,1 azalma sağlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi.

Bu tasnifin ardından okullarda 3 bin 678 okul kolluk görevlisi, 22 bin 174 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak üzere 5 bin 537 polis ekibi ile 3 bin 50 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlikçi görevlendirildi.

Ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ülke genelinde tüm okul çevrelerinde oluşturulan yaya devriyeler ve motorize ekiplerle park ve bahçeler, metruk binalar, özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içki satışı ve sunumu yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerler ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli kişilere yönelik denetimler yapıldı.

Denetimler ve alınan güvenlik önlemleri sayesinde, okul çevrelerinde bir önceki dönemle kıyaslandığında yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi olaylarda yüzde 11,3 azalma sağlandı.

- Güvenlik önlemleri bu eğitim-öğretim döneminde de devam etti

Denetimler ve alınan tedbirlerle okulların çevresinde meydana gelen olaylardaki azalmanın ardından il/ilçe mülki amirleri başkanlığında oluşturulan komisyonların aldığı kararlar doğrultusunda okulların öncelik dereceleri yeniden değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda 1413 okul kolluk görevlisi, 22 bin 799 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak üzere 5 bin 404 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlikçi görevlendirildi.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de bir önceki dönemde okullar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerine devam edildi.

Yaya devriyeler ve motorize ekiplerle gerçekleştirilen denetimler ve alınan tedbirler sayesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ekim ve kasım aylarında, bir önceki dönemin aynı aylarına göre okullar çevresinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık gibi olaylarda yüzde 25,1 azalma kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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