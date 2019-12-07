Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım		 

- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik yapılan düzenleme kapsamında 4 ayda 719 aracın sahibine teslim edildiğini belirterek, "Başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, gümrüklerde el konulan 42 bin civarındaki kara taşıtına yönelik düzenleme kapsamında araç sahiplerinin mevcut özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25'ini ödeyerek araçlarını teslim almalarına imkan sağlandığını belirtti.

Söz konusu düzenlemenin af niteliği taşıdığını anlatan Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlar için yapılan düzenleme kapsamında başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı. Bu haktan yararlanmayan kişilere ait araçlar Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilecek." diye konuştu.

Erkoç, yurt dışından getirilen araçlarla ilgili 10 yıldır devam eden davalar olduğunu hatırlatarak, bu düzenlemenin çıkarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çok çalıştıklarını ve bu araçların sektöre kazandırılması gerektiğini söyledi.

- Başvuru düşük kaldı

Başvuruların beklenilenden düşük kaldığına işaret eden Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlarla ilgili yapılan düzenlemenin ardından 4 ay içinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulundu ve 719 araç sahibine teslim edildi." bilgisini paylaştı.

Erkoç, bu teslimatlar sonucu devletin kasasına 28 milyon 7 bin 459 liralık ÖTV geliri girdiğini ifade ederek, söz konusu düzenlemeyle devletin yaklaşık 1,5 milyar lira gelir sağlayabileceğini kaydetti.

- Başvuru zamanı azaldı

Konuya ilişkin çıkarılan düzenlemeye göre, gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'inin veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise ÖTV'nin yüzde 15'inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararlar kaldırılıyor ve el konulan araç sahibine iade ediliyor.

Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan gümrük idareleriyle ilgili tereddütleri gidermede Ticaret Bakanlığı, vergi daireleriyle ilgili tereddütleri gidermede Hazine ve Maliye Bakanlığı, adli konularla ilgili tereddütleri gidermede de Adalet Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

Düzenlemeyle araçların söz konusu durumlarını bilmeden satın alan iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetinin de giderilmesi amaçlanmıştı.

Bu kapsamda, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar gümrük idaresine başvurması gerekiyor.