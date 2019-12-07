Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı		 
Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım		 
5'i aktif görevde 29 Dışişleri personeline FETÖ gözaltısı		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım

MASFED Başkanı Aydın Erkoç: Gümrüklerde el konulan araçlarla ilgili yapılan düzenlemenin ardından 4 ay içinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulundu ve 719 araç sahibine teslim edildi. Yapılan düzenleme kapsamında başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı
 07 Aralık 2019 13:44
Yazdır
Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım

- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik yapılan düzenleme kapsamında 4 ayda 719 aracın sahibine teslim edildiğini belirterek, "Başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, gümrüklerde el konulan 42 bin civarındaki kara taşıtına yönelik düzenleme kapsamında araç sahiplerinin mevcut özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25'ini ödeyerek araçlarını teslim almalarına imkan sağlandığını belirtti.

Söz konusu düzenlemenin af niteliği taşıdığını anlatan Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlar için yapılan düzenleme kapsamında başvuru süresi 31 Aralık'ta bitiyor. Söz konusu araç sahipleri bu aftan yararlanmak için elini çabuk tutmalı. Bu haktan yararlanmayan kişilere ait araçlar Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilecek." diye konuştu.

Erkoç, yurt dışından getirilen araçlarla ilgili 10 yıldır devam eden davalar olduğunu hatırlatarak, bu düzenlemenin çıkarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çok çalıştıklarını ve bu araçların sektöre kazandırılması gerektiğini söyledi.

- Başvuru düşük kaldı

Başvuruların beklenilenden düşük kaldığına işaret eden Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlarla ilgili yapılan düzenlemenin ardından 4 ay içinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulundu ve 719 araç sahibine teslim edildi." bilgisini paylaştı.

Erkoç, bu teslimatlar sonucu devletin kasasına 28 milyon 7 bin 459 liralık ÖTV geliri girdiğini ifade ederek, söz konusu düzenlemeyle devletin yaklaşık 1,5 milyar lira gelir sağlayabileceğini kaydetti.

- Başvuru zamanı azaldı

Konuya ilişkin çıkarılan düzenlemeye göre, gerekli koşulların sağlanması durumunda, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'inin veya Gümrük Kanunu uyarınca el konulması muhtemel araçların bu durumunun gümrük idaresinin bilgisine girmeden kendiliğinden idareye bildirilmesi halinde ise ÖTV'nin yüzde 15'inin ödenmesi halinde araç üzerindeki kararlar kaldırılıyor ve el konulan araç sahibine iade ediliyor.

Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan gümrük idareleriyle ilgili tereddütleri gidermede Ticaret Bakanlığı, vergi daireleriyle ilgili tereddütleri gidermede Hazine ve Maliye Bakanlığı, adli konularla ilgili tereddütleri gidermede de Adalet Bakanlığı yetkili kılınmıştı.

Düzenlemeyle araçların söz konusu durumlarını bilmeden satın alan iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetinin de giderilmesi amaçlanmıştı.

Bu kapsamda, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar gümrük idaresine başvurması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler
04 Aralık 2019 23:21		 Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı
04 Aralık 2019 19:47
Türkiye'de üretildi, Avrupa'da 'yılın otomobili' adayı
04 Aralık 2019 15:20		 Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız
02 Aralık 2019 21:37
Yerli elektrikli hizmet araçları avrupa yollarında
02 Aralık 2019 20:22		 En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
02 Aralık 2019 20:10
İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti
30 Kasım 2019 17:27		 Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı
29 Kasım 2019 09:53
Karakaş: Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülmesi mümkün
28 Kasım 2019 11:28		 Affı duyan binlerce kişi başvurdu: 719 araç sahiplerine teslim edildi
27 Kasım 2019 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:11 - Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş15:07 - Su kanalında ölü bulunan avukat defnedildi15:03 - Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız15:01 - Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı14:58 - Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı14:51 - SGK personeline, OHAL kararları güvencesi14:50 - 'Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayali yarım kaldı'14:38 - Kayserispor'un kadın başkanı yeniden görevine seçildi14:20 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde14:00 - Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat
13:47 - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı13:44 - Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım13:31 - '25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı'13:16 - 'ABD, bizi eleştirdi ancak, NATO bir şey demedi'12:54 - Bakan Kurum: 22 ilde ekolojik koridor çalışmaları sürüyor12:53 - Turizm Bakanı Ersoy: Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz12:53 - Bakan Varank: KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak12:40 - Bursa'da direğe çarpan astsubay hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Nusret iki dövüşçüye meydan okudu
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
Vergi müfettişlerini ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi
Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nerelisin 1
kara bulut gibi dolaşmak 1
akıllı 2
mit 1
kendi değerini arttırmak 2
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 6
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
grup şamata 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
tavla 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam