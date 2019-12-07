Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı		 
Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım		 
5'i aktif görevde 29 Dışişleri personeline FETÖ gözaltısı		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı

TBMM'de önceki gece yarısı yapılan değişiklikle milletvekillerine, içinde çakar takma da bulunan trafikte bir dizi özel hak tanındı.
 07 Aralık 2019 15:01
Yazdır
Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı

TBMM'de önceki gece yarısı yapılan değişiklikle milletvekillerine, içinde çakar takma da bulunan trafikte bir dizi özel hak tanındı.

ÇAKAR VE BİRÇOK AYRICALIK KAZANDILAR

Torba yasanın içinde Meclis'ten geçen düzenlemeye göre; milletvekilleri de geçiş üstünlüğüne hak kazandı.

Bununla birlikte vekillerin araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağından muaf olacak ve en önemlisi çakar takabilecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş
07 Aralık 2019 15:11		 Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız
07 Aralık 2019 15:03
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı
07 Aralık 2019 13:47		 '25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı'
07 Aralık 2019 13:31
'ABD, bizi eleştirdi ancak, NATO bir şey demedi'
07 Aralık 2019 13:16		 Bakan Kurum: 22 ilde ekolojik koridor çalışmaları sürüyor
07 Aralık 2019 12:54
Turizm Bakanı Ersoy: Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz
07 Aralık 2019 12:53		 Kalın'dan 'soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün' çağrısı
07 Aralık 2019 11:41
Çelik'ten Girit'teki S-300'lerin hazırlandığı iddiasına açıklama
07 Aralık 2019 11:28		 Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
07 Aralık 2019 09:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:11 - Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş15:07 - Su kanalında ölü bulunan avukat defnedildi15:03 - Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız15:01 - Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı14:58 - Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı14:51 - SGK personeline, OHAL kararları güvencesi14:50 - 'Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayali yarım kaldı'14:38 - Kayserispor'un kadın başkanı yeniden görevine seçildi14:20 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde14:00 - Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat
13:47 - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı13:44 - Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım13:31 - '25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı'13:16 - 'ABD, bizi eleştirdi ancak, NATO bir şey demedi'12:54 - Bakan Kurum: 22 ilde ekolojik koridor çalışmaları sürüyor12:53 - Turizm Bakanı Ersoy: Şehirlerimizin önemli projelerini hayata geçireceğiz12:53 - Bakan Varank: KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak12:40 - Bursa'da direğe çarpan astsubay hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Nusret iki dövüşçüye meydan okudu
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
Vergi müfettişlerini ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi
Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
CHP'li kadın başkana çirkin ayrımcılık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kernel32 1
tavla 1
grup şamata 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
mesaj 3
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 3
Tanrı türkü korusun 1
mit 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
yanlış okumalar 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam