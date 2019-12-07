Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı
TBMM'de önceki gece yarısı yapılan değişiklikle milletvekillerine, içinde çakar takma da bulunan trafikte bir dizi özel hak tanındı.
|07 Aralık 2019 15:01
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TBMM'de önceki gece yarısı yapılan değişiklikle milletvekillerine, içinde çakar takma da bulunan trafikte bir dizi özel hak tanındı.
ÇAKAR VE BİRÇOK AYRICALIK KAZANDILAR
Torba yasanın içinde Meclis'ten geçen düzenlemeye göre; milletvekilleri de geçiş üstünlüğüne hak kazandı.
Bununla birlikte vekillerin araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağından muaf olacak ve en önemlisi çakar takabilecek.
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