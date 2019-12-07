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Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde kamuoyunda tartışılan Şehir Üniversitesi'nin durumuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Şehir Üniversitesi'nin eski Başbakan Davutoğlu döneminde söz konusu arsaya hibe yoluyla sahip olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Bunlar hani dürüstlerdi" diye tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca, şimdi de üniversite yönetiminin Halk Bankası'nı dolandırmaya kalkıştığını belirtti.
 07 Aralık 2019 16:11
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Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın İstanbul'da Şehir Üniversitesi meselesi hakkında şunları söyledi;

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Son dönemlerde İstanbul'da Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Ve bu Şehir Üniversitesi meselesinin özellikle siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve net söylemek durumundayım: Her şeyden önce Şehir Üniversitesi tahsisini başbakanlık dönemimde yapan benim.

Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat başbakan olunca, bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyete dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyorlar değil mi? Öksüz yetimin hakkının kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle Özelleştirme Yüksek Kurulunun Başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki yanında kim var? O da bir başka isim, Sayın Babacan var. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü?

Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum, kim ne olduğunu yaptıklarını öğrenin diye. Ve bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bank'tan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar. Tabii ödemelerini yapmayınca Halk Bankası da kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası'na olan borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar.

Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemelere ipotek koyun diyorlar. Sen zaten mevcut kotanı doldurmamışsın. Mevcut kotanı doldurmadan, üstelik yeni alacağın öğrencilerle ilgili böyle bir kotayı nasıl oluyor da bankaya teminat olarak veriyorsun?

Tabii halef-selef olduğumuz cumhurbaşkanı bizi aradı. Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz dedi. Kendisine dedim ki: Temenni ederdim ki, siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. 17 yıldır bizim dönemimizde bankaların hiçbirisi kasayı boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız.

İşin başından itibaren Ülker Grubu buraya ciddi destekler verdi. Daha sonra Ülker Grubu da buradan çekildi. Ülker Grubu orada bizim verdiğimiz desteklerle ilgili de bizim bu noktadaki desteğimizi açık/net söyledi.

Buranın hamisi Marmara Üniversitesi'dir. Marmara Üniversitesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bir tanesidir. Şimdi de Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar.

Hani dürüsttünüz? Siz dürüstseniz bu ülke batmış, yanmış.

Dün MKYK'da bu konuyu görüştük. Bu konuyla ilgili kararlı şekilde davranmaya devam edeceğiz. Bu işin Danıştay'a müracaatını yapan da CHP'nin yanından hiçbir zaman ayrılmayan Mimar ve Mühendisler Odası'dır. Şu anda bunları ziyaret edenler de CHP'nin ileri gelenleri. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ama gerçekleri bilelim. Bunu özellikle tabanımıza anlatalım.
Memurlar.Net
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