Danıştayın eski başkanlarından Türkoğlu vefat etti
|07 Aralık 2019 15:15
|Yazdır
Eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu'nun dün hayatını kaybettiği bildirildi.
Danıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Türkoğlu için 9 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'de Danıştay Genel Kurul Salonu önünde resmi tören düzenlenecek.
Türkoğlu'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.
- Merhum Türkoğlu'nun öz geçmişi
18 Aralık 1925'te Kırşehir'in Mucur ilçesinde dünyaya gelen Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1947'de mezun oldu.
Ankara ve Kırşehir hakim adayı olarak 1947'de yılında göreve başlayan Türkoğlu, Kahta Sorgu Hakimi, Göksu Hakim Yardımcısı, Kızılcahamam Arazi ve Kadastro Hakimi, Adliye Müfettişi, Burdur Hakimi, Altındağ Hakimi, Yüksek Hakimler Kurulu Birinci Bölüm Üyesi, Altındağ Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı.
24 Aralık 1973'te Danıştay üyesi seçilen Türkoğlu, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Başkanlığı, Danıştay Genel Sekreterliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği, Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 7 Şubat 1990'da Danıştay Başkanlığına seçildi.
Türkoğlu, 18 Aralık 1990'da yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Oğlunun ismini duyan belediye işçisi feryat etti
07 Aralık 2019 16:23
|Başından vurularak şehit olan polis toprağa verildi
07 Aralık 2019 16:19
|Siyanür ile intihar eden üniversite öğrencisi toprağa verildi
07 Aralık 2019 15:59
|Kılıçdaroğlu'nun dayısı son yolculuğuna uğurlandı
07 Aralık 2019 15:51
|Su kanalında ölü bulunan avukat defnedildi
07 Aralık 2019 15:07
|Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı
07 Aralık 2019 14:58
|'Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayali yarım kaldı'
07 Aralık 2019 14:50
|Nusret iki dövüşçüye meydan okudu
07 Aralık 2019 11:01
|Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
07 Aralık 2019 10:12
|8 milyon bağımlımız var
07 Aralık 2019 07:25