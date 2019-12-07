KDK, küçük çocuğun ulaşım sorununu çözdü
|07 Aralık 2019 15:19
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Denizli Büyükşehir Belediyesinin otobüs hatlarının numaralarını değiştirmesi nedeniyle mağdur olan çocuğun sorununa çözüm getirdi.
KDK'den yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de yaşayan küçük bir çocuğun, Denizli Büyükşehir Belediyesinin otobüs hatlarının numaralarını değiştirmesi sonucu ulaşım sorunu yaşadığı gerekçesiyle kuruma başvurduğu belirtildi.
Çocuğun başvurusunda hat numaralarının değiştirilmesi sonrasında güzergahların uzadığı, sefer sayısının azaldığı ve bu nedenle otobüslerin çok kalabalık olduğu şikayetinde bulunduğu bildirildi.
KDK uzmanlarının sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla belediyenin ulaşım dairesiyle görüşmeler yaptığı anlatılan açıklamada, mağduriyetinin bizzat çocuk tarafından ifadesi için başvuru sahibinin belediye yetkilileriyle ebeveyninin gözetiminde görüşmesinin sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, yetkililerin, görüşmenin ardından söz konusu hattaki otobüs seferlerini artırdığı belirtildi.
Belediyenin ombudsmanlığa da aynı bilgiyi ilettiği ifade edilen açıklamada, KDK uzmanlarının çocuğun ebeveynine ulaşarak sorunun çözüldüğü bilgisini verdiği aktarıldı.
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