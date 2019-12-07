Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu.
|07 Aralık 2019 15:24
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler pistleri doldurdu.
Günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı "oteller bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.
Bu arada, Uludağ'da "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı 23 santimetre, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 0 derece olarak ölçüldü.
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