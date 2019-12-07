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İYİ Parti'den VakıfBank hisselerine ilişkin açıklama

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı:- "Eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir"
 07 Aralık 2019 15:43
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İYİ Parti'den VakıfBank hisselerine ilişkin açıklama

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, VakıfBank hisselerinden bir bölümünün Hazine'ye devrine ilişkin, "Eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, VakıfBank hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine'ye devredilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği VakıfBank hisselerinin satılabilir veya devredilebilir olmadığını belirten Paçacı, "Vakıf malı tahsisli maldır, tahsis edilen vakıf veya amaç haricinde kullanılamaz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün VakıfBank'taki hisseleri mazbut vakıflara ait olup Osmanlı dönemi vakıflarına ait gelirler ile kurulan bir bankadır." ifadelerini kullandı.

Paçacı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu varlığı vakıflar adına idare ettiğini, devredilen hisselerin herhangi bir idari organa ait olmadığını belirtti.

İçinde bulunulan ekonomik ortamda bankanın satış işine girişilmesinin kabul edilebilir olmadığını savunan Paçacı, "Bu durumda bilançosunda karlılığının en az olduğu kriz döneminde banka satmak, yok pahasına bir satış olacaktır. Bu durum piyasada 'ucuza mal kapatmak' anlamına gelir ve bu durum hukuk devleti anlayışı ile uyuşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Paçacı, bu değişimin bankaya doğrudan siyasi müdahale olarak görüleceğini öne sürerek, "Bu el değiştirmede dışarıdan Türkiye analizi yapan kurumlar ve Türkiye'deki yabancı yatırımcıları olumsuz etkileyecektir. Güven kaybı artarak devam edecektir." dedi.

Paçacı, yasaların ve kamuoyunun, vakıf malı olan kamu bankası VakıfBank'a bugüne kadar sahip çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer ülkede Sermaye Piyasası Kanunu, Vakıflar Kanunu varsa eğer Türkiye'de vakıflar ile ilgili uygulamalar Türk Medeni Kanunu'nun ve Anayasa'nın güvencesinde ise yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal edilmesi gerekir."

Anadolu Ajansı
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