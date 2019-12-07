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Belediye Başkanı'nın camiye ayakkabı ile girdiği iddiası

Kocaeli'de camiye ayakkabıları ile girdiği için yoğun eleştiri alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı açıklama ile ayakkabı ile girilen yerin ardiye olarak kullanılan bir bina olduğunu söyledi.
 07 Aralık 2019 15:55
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Belediye Başkanı'nın camiye ayakkabı ile girdiği iddiası

Kocaeli'de camiye ayakkabıları ile girdiği için yoğun eleştiri alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı açıklama ile ayakkabı ile girilen yerin ardiye olarak kullanılan bir bina olduğunu söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Mahallesi'nde bulunan eski cami binasında yaptığı inceleme sırasında binaya ayakkabı ile girdiği için yoğun eleştiri aldı. AK Partili meclis üyeleri tarafından camiye ayakkabı ile girdiği şeklinde eleştirileri sonrasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ile yoğun tepki alan Başkan Hürriyet, yaptığı açıklama ile binanın ardiye olarak kullanılan eski bir cami olduğunu söyledi.

İzmit Belediyesi'nde başkan yardımcılarının katılımıyla açıklama yapan Hürriyet, ayakkabı ile girilen yerin cami olmadığını resimlerle göstererek iddialara sert tepki gösterdi. Başkan Hürriyet'in basın açıklamasında Fethiye Köyü Muhtarı İsa Altıntaş, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, Bekirdere Mahallesi Muhtarı Cihat Önen, Kulmahmut Köyü Muhtarı Turgay Oruç, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Süleyman Şen ve İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri hazır bulundu.

İddiaların asılsız olduğunu belirten Hürriyet, "Paylaşılan bir fotoğrafın basında yer alması nedeniyle ne yazık ki açıklama yapma gereği duyduk. Bu iftiralara karşı sessiz kalmayacağız asla. AK Partili meclis üyesi Şener İnce, Fethiye Köy halkına iftira atmıştır. Milletin oyu ile seçilen 4 muhtarımıza iftira atmıştır. Ben buradan Şener İnce'ye sesleniyorum. Sen Fethiye Köyü halkından, İzmit halkından, milletin oylarıyla seçilmiş 4 muhtarımızdan özür dilemek zorundasın" dedi.

Pazartesi saat 10.00'da milleti kin ve nefrete sürüklemek suçundan İnce hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Hürriyet, Kaplan Hürriyet, "Şimdi baktığımızda bir genç kardeşimizin fotoğrafına baktığımızda burada oy kullanıyor. Devlet buraya sandık kurmuş. Camide oy kullanılır mı? Burası cami değil zaten. Ben bugün Şener İnce'yi aradığım da siz devlet olarak sandık kurmuşsunuz diye sorduğumda 'Benim haberim yok nereden bileyim' dedi. Senin haberin yok ama iftira atıyorsun. Cami dedikleri yerde yatak var. İbadethane denilen yerde yatağın ne işi olur? 10 yıldır ardiye olarak kullanılan bir yer. Hatta biz kapıdan girerken bile ayakkabılarımızı çıkaralım diye sorduk. Fakat oranın tadilata gireceği için zemininin ıslak olduğunu ifade ettiler" diye konuştu.

Ardiye sonrası gittikleri camide ayakkabılarını çıkardığını belirten Hürriyet, "Şimdi takmışlar 'başı açık camiye girmiş' diye. Biz oraya ibadet yapmaya değil caminin güzelleştirilmesi için inceleme yaptık. İmanlı olmak için önce ahlaklı olmak gerekir. İman bu mudur? Ahlak bu mudur? Siyaset bu kadar ucuz olmamalıdır. Siyaset bu kadar vicdansızlık olmamalıdır. Çok şükür imanımızdan emininiz. Benim bu konuda ki hassasiyetimi etrafımdaki herkes çok çok iyi biliyor. Bundan sonra iftiraya başvuracaklarda bir kere değil bin kere düşünsünler. Bedeli var ve bedelini ödeteceğim" ifadelerini kullandı.

Başkan Hürriyet'in ardından konuşan Fethiye Köyü Muhtarı İsa Altıntaş, "Camiye ayakkabıyla girme gibi bir durum söz konusu değildir. Cami dedikleri yer bir ardiyedir. Camiye ayakkabılarla girilmemiştir. Şener İnce'den mahallem adına özür bekliyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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