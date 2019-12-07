Siyanür ile intihar eden üniversite öğrencisi toprağa verildi
|07 Aralık 2019 15:59
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde siyanür içerek intihar eden genç, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanırken, cenaze namazını akrabası kıldırdı.
Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitmiş, ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenilmişti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde Otopsisi yapılan genç toprağa verilmek için Tabakhane Mahallesinde bulunan Çiftlik Camisine getirildi. Öğlen namazını müteakip Çetin için cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına çok sayıda sevenleri katılırken, cenaze namazını akrabası kıldırdı.
Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Ali Çetin, Erenler Merkez Mezarlığına defnedildi.
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