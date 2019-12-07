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Elbistan Kaymakamlığı, o iddiaları yalanladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anne ve babalarının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanmasından dolayı 2 engelli çocuğun evde yalnız kaldıkları ve bakacak kimseleri olmadığı" şeklinde sosyal medyadan yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
 07 Aralık 2019 16:03
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Elbistan Kaymakamlığı, o iddiaları yalanladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anne ve babalarının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanmasından dolayı 2 engelli çocuğun evde yalnız kaldıkları ve bakacak kimseleri olmadığı" şeklinde sosyal medyadan yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 41 ve 44 yaşlarındaki engelli vatandaşlara ulaşılmak istendiği, ancak ailenin diğer bireylerinin bunu reddettiği vurgulandı.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış bilgilendirmeye dönük bir kampanya söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, tutuklanan baba A.K.'nin serbest bırakıldığının da altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde Terör Örgütü PKK' ya yönelik güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla, ilçemizde yürütülmekte olan adli soruşturma çerçevesinde "Terör Örgütüne Finansman Sağlamak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamalarıyla gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. İlçemizde gözaltına alınan E.K ve A.K. isimli şahıslar bu kapsamda gözaltına alınmış, daha sonrada adli makamlarca tutuklanmışlardır. Çocuklarının engel durumunu raporla bilahare adli makamlara ilettiklerinde baba A.K., denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştır. Aynı şekilde gözaltı süresinde Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ailenin 44 ve 41 yaşlarındaki engelli çocuklarına ulaşmak istediğinde ailenin diğer yakınlarınca iletişim ve irtibat reddedilmiştir. Aileye engelli çocuklarından dolayı devletimizce her ay düzenli olarak 1400 Türk Lirası bakım aylığı ödenmektedir. Diğer engelli vatandaşımız da devletimizden emekli aylığı almaktadır. Aile, ayrıca engelli çocuğundan dolayı devletimizden "bakım aylığı" almakta, baba A.K. ise tutuksuz yargılanmakta ve çocuklarının başında bulunmaktadır.

Özetle; kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış bilgilendirmeye yönelik bir kampanya söz konusudur. Aile yakınları, Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iletişim ve yardım çabalarını reddetmiş ve durumu istismar etme yoluna gitmiştir. Devletimiz bu konuda bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gereken tüm hassasiyeti göstermektedir."
İhlas Haber Ajansı
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