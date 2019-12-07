Başından vurularak şehit olan polis toprağa verildi
|07 Aralık 2019 16:19
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Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahla başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Özdemir'in cenazesi, görev yaptığı Bursa Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Kütahya'daki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit polisin naaşı, Kütahya Ulu Cami'ye götürüldü.
Tören esnasında şehidin eşi ve çocukları ile anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polisin naaşı, Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedildi.
Törene İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, salı akşamı iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Özdemir'in ailesi, şehidin organlarını bağışlama kararı almıştı.
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