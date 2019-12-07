Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
MEB'den Doğa Koleji açıklaması		 
KDK, küçük çocuğun ulaşım sorununu çözdü		 
Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başından vurularak şehit olan polis toprağa verildi

Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahla başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.
 07 Aralık 2019 16:19
Yazdır
Başından vurularak şehit olan polis toprağa verildi

Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahla başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özdemir'in cenazesi, görev yaptığı Bursa Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Kütahya'daki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit polisin naaşı, Kütahya Ulu Cami'ye götürüldü.

Tören esnasında şehidin eşi ve çocukları ile anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polisin naaşı, Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Törene İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, salı akşamı iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Özdemir'in ailesi, şehidin organlarını bağışlama kararı almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oğlunun ismini duyan belediye işçisi feryat etti
07 Aralık 2019 16:23		 Siyanür ile intihar eden üniversite öğrencisi toprağa verildi
07 Aralık 2019 15:59
Kılıçdaroğlu'nun dayısı son yolculuğuna uğurlandı
07 Aralık 2019 15:51		 Danıştayın eski başkanlarından Türkoğlu vefat etti
07 Aralık 2019 15:15
Su kanalında ölü bulunan avukat defnedildi
07 Aralık 2019 15:07		 Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı
07 Aralık 2019 14:58
'Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayali yarım kaldı'
07 Aralık 2019 14:50		 Nusret iki dövüşçüye meydan okudu
07 Aralık 2019 11:01
Belediye başkanın evinin kapısında şaşırtan not
07 Aralık 2019 10:12		 8 milyon bağımlımız var
07 Aralık 2019 07:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:00 - 'Sabrina' kış çileği, 12 TL'den alıcı bulacak16:54 - Mevlana Müzesi çevresi yeniden düzenlenecek16:49 - Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi16:44 - İstanbul Havalimanı'nda kış tatbikatı16:40 - İneğe trafik cezası geldi!16:35 - Bu merkez yağmur depoluyor, elektrik üretiyor16:31 - Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi16:27 - Mardin'de FETÖ'den 9 şüpheli gözaltına alındı16:23 - Oğlunun ismini duyan belediye işçisi feryat etti16:19 - Başından vurularak şehit olan polis toprağa verildi
16:15 - Karda mahsur kalan 40 orman işçisi kurtarıldı16:11 - Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş16:07 - Türkiye'de bir ilk 'Şifa Ormanı' kurulacak16:03 - Elbistan Kaymakamlığı, o iddiaları yalanladı15:59 - Siyanür ile intihar eden üniversite öğrencisi toprağa verildi15:55 - Belediye Başkanı'nın camiye ayakkabı ile girdiği iddiası15:51 - Kılıçdaroğlu'nun dayısı son yolculuğuna uğurlandı15:47 - MEB'den Doğa Koleji açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
MEB'den Doğa Koleji açıklaması
Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Nusret iki dövüşçüye meydan okudu
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kernel32 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
akıllı 2
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 3
nerelisin 1
kara bulut gibi dolaşmak 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
üzerine alınmamak 2
kendi değerini arttırmak 1
Tanrı türkü korusun 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam