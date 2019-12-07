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Oğlunun ismini duyan belediye işçisi feryat etti

KÜTAHYA'da, oğlu Muhammed Harman'ın öldüğü trafik kazasında temizlik çalışmalarına katılan belediye çalışanı baba Enver Harman, Cenazenin benim oğlum olduğunu bilmeden orada çalıştım, oğlumun ismini duyunca dünyam yıkıldı dedi.
 07 Aralık 2019 16:23
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Oğlunun ismini duyan belediye işçisi feryat etti

KÜTAHYA'da, oğlu Muhammed Harman'ın öldüğü trafik kazasında temizlik çalışmalarına katılan belediye çalışanı baba Enver Harman, Cenazenin benim oğlum olduğunu bilmeden orada çalıştım, oğlumun ismini duyunca dünyam yıkıldı dedi.

Kaza, Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobil, Sporkent Kavşağı'nda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Takla atan otomobil önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada Muhammed Harman ve Semih Aslan kaza yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ölenlerden Muhammed Harman'ın Kütahya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan babası Enver Harman, oğlunun ölümünden habersiz, kaza yerinde yapılan temizlik çalışmasında görev aldı. Baba Harman, kaza yapan otomobilin çevresindeki ağacı motorlu testere ile keserken, üzerleri örtülü olduğu için görmediği oğlu ve arkadaşı Semih Aslan'ın cansız bedenleri cenaze aracına konuldu. Enver Harman, kestiği ağaç parçalarını kaldırıldığı sırada ölenlerin isimlerini öğrendi. Harman, Bu benim küçük oğlum diyerek, feryat etti. Acılı baba iş arkadaşları tarafından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazanın olduğu gün oğlunu toprağa veren baba Enver Harman, yaşadıklarını analatarak şöyle konuştu

Sabah belediyenin servisi ile giderken çavuşa kaza olduğu mesajı geldi. Olay yerinde polisler bana 'fazla yaklaşma' dedi. Ben de, belediye çalışanı olduğumu söyledim. Bir süre kenarda bekledik, ben üzeri örtülü cenazelere baktım. Tabi oğlum olduğunu bilmediğim için ağaçları kestik, attık. Orada içime düştü, komşumun arabası olduğunu plakadan tanıdım. Hemen gelinimi aradım. 'Kaza olmuş, Muhammed evde mi' dedim. O da evde olmadığını söyledi. Yanımıza sağlık çalışanları geliyordu, ben de onlara cenazeler 'kimmiş' diye sordum. Muhammed Harman dediler. Oğlumun ismini duyunca yıkıldım, dünyam yıkıldı. Polisler bana çok yardımcı oldu. 'Senin oğlan hastaneye gitti, yaralı' dediler. Bir ara cenaze aracının sürücüsü Hüseyin ağabey de, Gel Enver, şu cenazelere yardım et arabaya taşıyalım dedi. Kalbim ağrıyordu gitmedim. Eğer gitseymişim, kendi oğlumun cenazesini poşete koyacakmışım.

BİR HAFTA ÖNCE İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Oğlunun bir hafta önce fazla yemek istediği gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyleyen baba Enver Harman, Oğlumu bir hafta önce Tavşanlı'da çalıştığı fabrikadan iki kere üst üste fazla yemek istediği için işten çıkarttılar. Geldi buraya, 'baba beni işten yemek istedim diye çıkarttılar' diye ağladı. Çokta başarılı çocuktu benim oğlum. Belediye başkanımıza çalıştığım Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepsi yanımda oldu dedi.

'SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR DOĞRU DEĞİL'

Sosyal medyada oğlunun ve arkadaşlarının alkollü olduğu yönünde yapılan yorumlara tepki gösteren Enver Harman, Haberler çıktıktan sonra sosyal medyada insanlar benim oğlum ve diğerleri için alkollüydü, uyuşturucu almışlar şeklinde yorumlar yaptılar. Emniyet kayıtlarında ve adli raporlarında temiz çıktı. Hiç birinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmedi. Bu yorumları yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Ölmüş çocukların hakkını nasıl ödeyecekler Hiç mi günah sevap bilmiyorlar diye konuştu.
DHA
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