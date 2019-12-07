Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
MEB'den Doğa Koleji açıklaması		 
KDK, küçük çocuğun ulaşım sorununu çözdü		 
Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mevlana Müzesi çevresi yeniden düzenlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde mağdur olmayacakları şekilde Mevlana Türbesi çevresinde, yatay mimariyle tarihimizi, özümüzü ve kültürümüzü yansıtacak proje gerçekleştireceğiz"- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Geçmişten günümüze kadar ulaşan Çatalhöyük ve Selçuklu eserleri ayrı bir öneme sahip. Bunları toplu bir şekilde değerlendirerek, Konya turizmine kazandırılmasını sağlayacağız"
 07 Aralık 2019 16:54
Yazdır
Mevlana Müzesi çevresi yeniden düzenlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Müzesi çevresindeki yenileme projesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde mağdur olmayacakları şekilde Mevlana Türbesi çevresinde, yatay mimariyle tarihimizi, özümüzü ve kültürümüzü yansıtacak proje gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Mevlana Meydanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şeb-i Arus etkinliklerinin bu yıl Vefa Vakti temasıyla düzenlendiğini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah bu etkinlikler kapsamında Hazreti Mevlana'nın torunları olarak tüm dünyaya vefayı, dostluğu ve kardeşliği anlatacağız. İnşallah Mevlana Türbesi ve meydanının çevresinde kentsel yenileme projelerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu anlamdaki çalışmalarını Bakanlığımız ile ortak yürütüyor. Biz de Belediyemize her türlü desteği sağlayacağız. Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde mağdur olmayacakları şekilde Mevlana Türbesi çevresinde, yatay mimariyle tarihimizi, özümüzü ve kültürümüzü yansıtacak proje gerçekleştireceğiz."

- "Önümüzdeki yıl projenin inşaatına başlayacağız"

Kurum, kente gelen her ziyaretçinin mutlaka Mevlana Müzesi'ni gezeceği bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Çevre düzenlemeleri ve otel projeleriyle birlikte meydandan başlayıp Alaaddin Tepesi çevresine kadar olan alanda sokak sağlıklaştırması da dahil bir kültür yürüyüş aksı oluşturmak istiyoruz. Proje safhasında son aşamaya geldik. Vatandaşlarımızla Büyükşehir Belediyemiz son görüşmelerini yaptı. Önümüzdeki yıl projenin inşaatına başlayacağız. Başladıktan 12 ay sonra da bir sonraki yıla yani 2021 yılının Şeb-i Arus'una kadar yetiştireceğiz. Biz istiyoruz ki Hazreti Mevlana'yı anlamaya tüm Türkiye ve dünya gelsin. Dünyanın içinde bulunduğu durum itibarıyla Hazreti Mevlana'yı anlamaya çok daha fazla ihtiyacı var."

- "Konya'nın turizm potansiyelinin inanç turizmiyle sınırlandırılmaması gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Hz. Mevlana'nın vefatının 746'ncı yıldönümü sebebiyle Konya'da bulunduklarını söyledi. Konya'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçmişten günümüze kadar ulaşan Çatalhöyük ve Selçuklu eserleri ayrı bir öneme sahip. Bunları toplu bir şekilde değerlendirerek Konya turizmine kazandırılmasını sağlayacağız. Konya'nın turizm potansiyelinin inanç turizmiyle sınırlandırılmaması gerekiyor. İnşallah belediyemizle beraber, Konya'nın tarihi özelliklerini ön plana çıkaran yeni bir turizm hikayesi yazacağız. Bununla ilgili de önümüzdeki yıl yoğun bir tanıtıma başlayacağız."

Bakan Ersoy, belirlenecek olan eylem planı kapsamında, Mevlana Meydanı çevresindeki yapıların modernizasyonuyla sadece günlük ziyaretçi değil, konaklama yapacak olan ziyaretçilerin de ağırlanmasının planlandığını anlattı.

Bakanlar Ersoy ve Kurum'a Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti Konya milletvekilleri ile belediye başkanları eşlik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamuda maliyetleri 'enerji tasarrufuyla karşılama' dönemi
07 Aralık 2019 17:41		 Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş
07 Aralık 2019 16:11
Türkiye'de bir ilk 'Şifa Ormanı' kurulacak
07 Aralık 2019 16:07		 Elbistan Kaymakamlığı, o iddiaları yalanladı
07 Aralık 2019 16:03
Belediye Başkanı'nın camiye ayakkabı ile girdiği iddiası
07 Aralık 2019 15:55		 MEB'den Doğa Koleji açıklaması
07 Aralık 2019 15:47
İYİ Parti'den VakıfBank hisselerine ilişkin açıklama
07 Aralık 2019 15:43		 Fahrettin Altun: Kara propagandayla mücadele etmeliyiz
07 Aralık 2019 15:30
Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız
07 Aralık 2019 15:03		 Milletvekillerine çakar takma hakkı tanındı
07 Aralık 2019 15:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:04 - Ergün Atalay yeniden Türk-İş Genel Başkanı19:00 - 46 yıllık köprü, 24 saat izleniyor!18:16 - 10 yaşındaki Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor18:11 - Üreticiden tüketiciye gidene kadar fiyatı 4 kat artıyor18:06 - 'Atalık tohumlar' öğrencilerin elinde filizleniyor18:01 - Bin mirasçı, milyonlarca liralık arazi için mücadele veriyor17:56 - Akdeniz'de art arda şiddetli depremler17:51 - Öğrenciler için kulübe yaptı, her sabah ısıtıyor17:46 - Öğrenciler sınıflarını ev ortamına dönüştürdü17:41 - Kamuda maliyetleri 'enerji tasarrufuyla karşılama' dönemi
17:36 - Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat onaylandı17:31 - 12 yaşındaki Işıl, Büyük Usta ile berabere kaldı17:26 - Fidye yazılımlar yedek verileri hedef alıyor17:20 - Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini17:14 - Ceren, öğretmen olmak istiyordu, hayali yarım kaldı17:09 - Duran kalbi 'diriltip' nakille hastada kullanmak mümkün17:04 - Gribe kalkan gıdalar17:00 - 'Sabrina' kış çileği, 12 TL'den alıcı bulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş
MEB'den Doğa Koleji açıklaması
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Nusret iki dövüşçüye meydan okudu
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üzerine alınmamak 2
Kernel32 1
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
kara bulut gibi dolaşmak 1
mit 1
nerelisin 1
akıllı 2
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 3
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam