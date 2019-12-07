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Ceren, öğretmen olmak istiyordu, hayali yarım kaldı

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir'e 10 yıl bale dersi versin kursun yetkilisi Elvin Canik, "Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayaline yürüyordu, hayali yarım kaldı" dedi.
 07 Aralık 2019 17:14
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Ceren, öğretmen olmak istiyordu, hayali yarım kaldı

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir'e 10 yıl bale dersi versin kursun yetkilisi Elvin Canik, "Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayaline yürüyordu, hayali yarım kaldı" dedi.

Ordu'da, öğrencilerine balerin eğitimi verdikten sonra evine gireceği esnada Zaferi Milli Mahallesi'nde evinin önünde Özgür Arduç (35) isimli katil zanlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in, 7 yaşında başladığı ve 2017 yılında 'usta öğretici belgesini' aldığı bale kursunun yetkilisi Elvin Canik, öğrencisini anlattı. Yaklaşık 10 yıl Ceren'e eğitim verdiklerini ifade eden kurs yetkilisi Elvin Canik, Ceren'in hayatını sanata adadığını ve baleyi çok sevdiğini söyledi.

Balerin kursu kurucusu Elvin Canik, Ceren Özdemir'in 7 yaşında kursa başladığını ve 17 yaşında kendisine 'usta öğreticisi belgesi' verdiklerini söyledi. Ceren'in hayat dolu olduğunu ve baleyi çok sevdiğini, öğretmen olmadığı zaman dahi kendi kendine egzersizler yaptığını anlatan Canik, "Sanatı ve hayatı seviyordu, yaşamayı seviyordu. Ceren elimizden uçtu. 10 yıl boyunca bize devam etti, kendisine usta öğretici belgesi verdik" diye konuştu.

"Hayali bale öğretmeni olmaktı"

Canik, Ceren'in hayalinin bale öğretmeni olmak olduğunu ifade ederek, "Söz dinleyen bir çocuktu. Mesela yeni büyüyen gençler kendi aralarında sanatçı kaprisi olurdu. Ceren onlara uymazdı, hep kenarda dururdu. Daha sonra 'Elvin teyze biz barıştık iyiyiz' derlerdi. Yapıcı bir çocuktu, hep ara bulurdu. Hayali bale öğretmeni olmaktı, hedefine yürüyordu. Acının tarifi yok, tarif edemem. Sözün bittiği yerdeyiz şu anda. Ceren uçtu" ifadelerine yer verdi.

Ceren Özdemir'e 8 yıl boyunca öğretmenlik yapan bale hocası Nina Kupunia, "Çok iyi bir kızdı. Baleyi çok seviyordu. Çok üzüldük" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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