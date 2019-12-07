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Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini

 07 Aralık 2019 17:20
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Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini

Havaların soğuması ve artık iyiden iyiye kendini hissettiren kış mevsimiyle birlikte hastalıklar da arttı. Uzmanlara göre, birçok hastalığın temel sebebi bağışıklık sisteminin zayıflayarak vücut direncinin düşmesi ve bünyenin mikroplara karşı daha savunmasız hale gelmesi. Bu durum özellikle kış aylarında daha sık yaşanıyor. Kışı hasta olmadan atlatmak için vücut direncini artıran besinleri daha çok tüketmek gerektiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğretim görevlisi Merve İşeri Uzunoğlu, besinlerin yararlarını renklerinden tespit edilebileceğini anlattı.

"BESLENMEDE RENK ÇEŞİTLİLİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ"

Gıdaların doğal renklerinin taşıdıkları vitamin ve mineralleri göstermesi bakımından önemli bir işaret olduğunu belirten öğretim görevlisi Merve İşeri Uzunoğlu, vücuda direnç katan besinlerin doğal, mevsiminde ve yerel gıdalar olduğunu vurguladı. Merve İşeri Uzunoğlu, "Çok fazla işlemden geçmeyen, içerisinde katkı maddesi bulunmayan, hormonsuz, omega-3 oranı yüksek gıdalar tüketilmeli ve beslenmede renk çeşitliliğine önem verilmeli. Probiyotikler sindirim sisteminin dengeli çalışmasını, salgılarıyla beyin sağlığını destekleyerek vücut direncine katkı sağlar. Ayrıca, sağlıklı yağlar olarak nitelendireceğimiz zeytinyağı, avokado, tereyağı, hindistan cevizi yağı gibi yağlar da kararında tüketildiklerinde vücut direncinin artmasına önemli katkı sağlarlar. Tüketicilerin sebze ve meyveleri tercih ederken ürünün mevsiminde olmasına özen göstermeleri ve diri, olgunlaşmış ürünleri seçmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

RENKLERİNE GÖRE VÜCUDA DİRENÇ KATAN BESİNLER

Gastronomi Bölümü öğretim görevlisi Merve İşeri Uzunoğlu, meyvelerde yer alan vitaminleri şöyle sıraladı:

"Domates, çilek gibi kırmızı meyve ve sebzeler A ve C vitamini ile potasyum ve antioksidan kaynağı. Sarı ve turuncular ise A, C vitamini ve potasyum yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir ve görüşü desteklerler. Beyaz renkli mantar, muz, soğan gibi gıdalar kalp sağlığı ve kolesterolün dengelenmesi için faydalı. Yeşil renkliler kalp sağlığını koruyan potasyum ve K vitamini deposu, kemik ve diş yapısını destekler ve yüksek oranda antioksidan içerirler. Yaban mersini, siyah üzüm ve karadut gibi mavi ve morlar ise idrar yolları sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olurlar."
DHA
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