12 yaşındaki Işıl, Büyük Usta ile berabere kaldı
|07 Aralık 2019 17:31
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Mersin'deki Satranç Festivali'nde, 7 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Usta (Grand Master) Anatoly Karpov ile berabere kalan 12 yaşındaki Işıl Cingöz, büyük sevinç yaşadı.
Satrancın yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Karpov, Divan Otel'deki festivalde 12 yaş altı sporcuları İsmail Alp Özkaya, Şeref Karagöz, Yücel Taşkın, Beray Karatiken, Efe Mehmet Kaya, Yavuz Selim Dülek, Işıl Cingöz, Latife Günaştı, Sirin Annaberdiyeva ve Yücel Mert Öztürk ile aynı anda satranç oynadı.
Karpov, büyük ilgiyle izlenen karşılaşmalarda minik rakiplerinin 9'unu yenerken, 12 yaşındaki Işıl Cingöz karşısında zorlandı.
Işıl Cingöz'ün hamlelerini başarılı bulan Karpov, karşılaşmada 40. dakikaya yaklaşılırken, rakibine beraberlik teklif etti.
Teklifi kabul eden genç sporcu, büyük sevinç yaşarken, katılımcılar tarafından da ayakta alkışlandı.
- Işıl Cingöz: "Şoke oldum, hiç beklemiyordum"
Işıl Cingöz, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmanın kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu belirterek, "Karşılaşmada çok heyecanlandım. Elim, ayağım titriyordu. Sonuçta 7 kez dünya şampiyonu olmuş biriyle oynamak gerçekten güzel bir şey." diye konuştu.
Heyecanını atlattıktan sonra daha iyi hamleler yaptığını aktaran genç sporcu, "Karpov gayet soğukkanlıydı. Karşısındakini küçümsemeden oynadı. Rakibim çok başarılı diye karşılaşma öncesinde hiç hazırlanmayı düşünmedim. Ne yaparsam yapayım bir şey bulur diye düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.
Işıl Cingöz, satranca 4 yaşında başladığını anlatarak, deneyimlerini oyuna aktarmaya çalıştığını kaydetti.
Beraberlik teklifine çok şaşırdığını belirten Işıl Cingöz, "Maç sırasında Rusça bir şeyler dedi. İlk başta anlamadım. Arkada izleyenler 'Beraberlik' deyince şoke oldum, hiç beklemiyordum. Herkes alkışladı. Çok mutlu oldum. Bu, yaşanmadan anlatılabilecek bir şey değil. Çok güzel bir duyguydu." ifadelerini kullandı.
Işıl Cingöz, usta rakibiyle tekrar karşılaşmak istediğini sözlerine ekledi.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Işıl Cingöz ve ailesini tebrik ederek, başarılar diledi.
Festival, Rusya'nın nükleer enerji şirketi Rosatom'un desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlendi.
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