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Öğrenciler sınıflarını ev ortamına dönüştürdü

Kırıkkale'de bir ilkokulda, ev ortamı şeklinde düzenlenen sınıfta derslerini işleyen öğrenciler, haftada bir gün kendilerine eşlik eden velileriyle kitap okuyup birlikte vakit geçiriyor.
 07 Aralık 2019 17:46
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Öğrenciler sınıflarını ev ortamına dönüştürdü

Kırıkkale'deki bir ilkokulda, ev ortamına dönüştürülen sınıfta ders işleyen öğrenciler, velileriyle kitap okuyor.

Hasan Ali Yücel İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Emre Delice, ilk olarak "Sınıfım evim gibi projesi" kapsamında sınıfını ev ortamına dönüştürerek, öğrencilerin sınıfta daha rahat hareket edebilmelerini sağladı. Öğrenciler okula geldiklerinde sınıflarına ayakkabılarını çıkararak giriyor ve bu sayede ev ortamında derslerini işliyor.

Aynı zamanda her hafta salı günleri öğleden sonra öğrenci ve velilerin birlikte kitap okumasını sağlayan Delice, ailelerin çocuklarına rol model olmalarını amaçlıyor.

Emre Delice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların kitap okumayı sevdiğini ancak eve gittiklerinde onlara rol model olacak velilerin de önem taşıdığını söyledi.

Bu konuda velilerle toplantı yaptıklarını dile getiren Delice, "Toplantının ardından hep birlikte okuyalım, çocuklarımız da velilerinden örnek alsınlar diye düşündük. Velilerimiz de bunu kabul etti. Her hafta salı günü son iki saat sınıfımızda toplanıyoruz ve kitap okuyoruz. Velilerimiz okudukları kitapları burada anlatıyor. Sınıfımızda kitap köşemiz var, velilerimiz her hafta seçtikleri romanı okuyor. Daha sonra okuduğumuz kitapları tahlil ediyoruz. Tartışıyorlar, çıkardıkları dersi anlatıyorlar." diye konuştu.

Delice, ailesinin kitap okuduğunu gören öğrencilerin de daha şevkle bu alana yöneldiğini ifade etti.

Evde anne ve baba televizyon karşısında olduğu zaman çocuğun da haliyle bunu yaptığına dikkati çeken Delice, sınıfı da ev ortamına dönüştürdüklerini, bunu yıllar önce Manisa'da bir arkadaşında gördüğünü anlattı.

Okul idaresinin de yardımıyla sınıfı ev ortamı şeklinde hazırladıklarını belirten Delice, şöyle devam etti:

"İmkanlarımız doğrultusunda güzel bir proje ortaya koyduk. Projemize de 'Sınıfım evim gibi' ismini verdik. Çocuklarımız okula geldiklerinde ayakkabılarını çıkarıyorlar ve sınıfa girerken terliklerini giyiyorlar. Kendilerini ev ortamında hissediyorlar ve çok rahat oluyorlar. Şimdi çocuklarımız halıların üzerinde rahatça oyun oynayabiliyor. Velilerimiz de temizlik konusunda yardımcı oluyor. Çalışmalardaki amacımız, iyi bir veli ve rol model olmak, bu sayede okur yazar oranının artması. Bunu gören öğrencinin de okumaya teşvik edilmesi. Amacımız, tamamen bilinçli bir toplum oluşmasını sağlamak. Velilerin, televizyon kanallarındaki boş dizileri izlemek yerine verimli olabilecekleri konuları öğrenmeleri ve daha fazla bilgi edinmelerini istiyoruz."

Velilerden Vildan Baygül, "Çok güzel bir etkinlik. Daha önce bu kadar kitap okumuyorduk. Şimdi öğretmenimizin başlattığı çalışmayla çocuklarımızla birlikte kitap okuyoruz. Okuduğumuzu öğretmenimize anlatıyoruz. Güzel bir şey." dedi.

Rabia Tanrıverdi de öncelikle bu çalışmayla kendine zaman ayırdığını, salı günleri öğleden sonra okula gelerek çocuğuyla birlikte kitap okuduğunu anlattı.

Öğrencilerden Ayşe Ecrin Güzel ise "Projeden çok memnunuz. Annem geliyor, burada kitap okuyoruz. Sonra okuduklarımızı anlatıyoruz. Sınıfımıza da ayakkabılarımızı çıkarıp giriyoruz. Ayakkabıyla girince rahat olmuyor, yere oturamıyoruz. Böyle çok rahat oluyor. Bunu başka sınıflar da yapabilir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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