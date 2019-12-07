Öğrenciler için kulübe yaptı, her sabah ısıtıyor
|07 Aralık 2019 17:51
|Yazdır
Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sada köyünde yaşayan Halil Demir, taşımalı sistemle okula giden çocukların üşümesini önlemek amacıyla yol kenarına yaptığı kulübede soba yakıyor.
Sada köyü Kızkayası Mahallesi'nde yaşayan Halil Demir'in çocukları Cemile ve Yasin Demir'in yanı sıra aynı mahalleden Neslihan ve Seçil Bostancı, hafta içi her gün servis aracıyla ilçe merkezindeki okullara gidiyor.
Kış mevsiminde, soğuk havalarda ıslanıp üşümelerini istemeyen Halil Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri yerde geçen yıl yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.
Kulübenin içine soba da kuran Demir, çocukların okula gittiği her sabah erkenden kalkıp onlardan önce giderek sobayı yakıyor.
Kulübenin içinin ısınmasını sağlayarak çocukların sıcak bir ortamda beklemesini sağlayan Demir, onlara yiyecek ve süt de ikram ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akdeniz'de art arda şiddetli depremler
07 Aralık 2019 17:56
|İneğe trafik cezası geldi!
07 Aralık 2019 16:40
|Bu merkez yağmur depoluyor, elektrik üretiyor
07 Aralık 2019 16:35
|Karda mahsur kalan 40 orman işçisi kurtarıldı
07 Aralık 2019 16:15
|Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
07 Aralık 2019 15:24
|Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
06 Aralık 2019 20:15
|84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
06 Aralık 2019 20:03
|Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi
06 Aralık 2019 19:43
|Limonun fiyatı üreticiyi sevindirdi
06 Aralık 2019 19:29
|Çöp atanlar kamerayla tespit edilecek
06 Aralık 2019 16:47