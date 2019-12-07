Akdeniz'de art arda şiddetli depremler
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında saat 17.34'te 4.2, 17.46'da ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
|07 Aralık 2019 17:56
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