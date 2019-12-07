Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
MEB'den Doğa Koleji açıklaması		 
KDK, küçük çocuğun ulaşım sorununu çözdü		 
Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bin mirasçı, milyonlarca liralık arazi için mücadele veriyor

OSMANLI İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda İzmir Valiliği yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olarak görev yapan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin meşhur paşalarından Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan miras için hak iddia eden 5 ailenin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, hukuk mücadelesi başlattı.
 07 Aralık 2019 18:01
Yazdır
Bin mirasçı, milyonlarca liralık arazi için mücadele veriyor

OSMANLI İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda İzmir Valiliği yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olarak görev yapan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin meşhur paşalarından Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan miras için hak iddia eden 5 ailenin aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi, hukuk mücadelesi başlattı.

19'uncu yüzyıl içinde İzmir Valiliği görevini yapan Hacı Osman Paşa'nın, Urla'da mütesellim olan oğlu Ali Ağa ile Tanzimat Dönemi'nin ünlü paşalarından, Abdülmecid ve Abdülaziz döneminde sadrazamlık yapan Mehmet Emin Ali Paşa'dan kalan mallar üzerinde hak iddia eden Şevik, Akar, Daşçı, Dalyan ve Güngör soyadlı 5 aile, başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürüyor. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'daki binlerce dönüm arazinin yanı sıra İstanbul'da birçok yalının kendilerinin olması gerektiğini ve hala aktif olan bir bankada hisse sahibi olunduğunu iddia eden aileler, şu ana kadar çeşitli mahkemelerde birçok dava açıldığını ve bunların sürdüğünü bildirdi.

MİRASÇILAR YAKLAŞIK BİN KİŞİ

Hak iddiasında olan aileler arasında bulunan Hakan Şevik, Ali Ağa dedemizden kalan mirasçılar olarak yaklaşık bin kişiyiz. Ancak, kalan miras çok büyük bir miras. Biz, Ali Ağa'nın torunları olduğumuzu, malların ona ait olup da bu ailenin elinden alındığını ve diğer her şeyi belgeledik. Şu anda davalarımız sürüyor. Ali Ağa, Urla'da devlete hizmet etmiş, bu toprakların işlenmesinde ve devlete asker temin etmede faydaları dokunmuş. Ondan bize kalması olması gerektiğini tespit ettiğimiz birçok mal var. Urla, Foça, Seferihisar ve Aliağa'da, oldukça değerli birçok arazinin yanı sıra, İstanbul'da vakıflara kayıtlı yalılar ve bir bankada hisse sahipliği gibi birçok hakkımız var. Tüm bunlar hakkında birçok dava açıldı ve bu davalar sürüyor dedi.

'ZAMANAŞIMI KALDIRILDI'

Aileye hukuki destek veren avukatlardan Yusuf Baratalı ise, Babam Bülent Baratalı'nın da milletvekili olduğu zamanda, ya 2009 ya da 2010 yılında mecliste yasalaşan bir kanun ile devletin istimlak ettiği ancak karşılığında bir istimlak bedeli ödemediği araziler üzerinde hak iddia etmek için, vatandaşların devlete karşı zamanaşımı kaldırıldı. Dolayısıyla, bu miras arasında bu tür araziler mevcut ise tabii ki hak aranabilir dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 yaşındaki Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor
07 Aralık 2019 18:16		 12 yaşındaki Işıl, Büyük Usta ile berabere kaldı
07 Aralık 2019 17:31
Ceren, öğretmen olmak istiyordu, hayali yarım kaldı
07 Aralık 2019 17:14		 Oğlunun ismini duyan belediye işçisi feryat etti
07 Aralık 2019 16:23
Başından vurularak şehit olan polis toprağa verildi
07 Aralık 2019 16:19		 Siyanür ile intihar eden üniversite öğrencisi toprağa verildi
07 Aralık 2019 15:59
Kılıçdaroğlu'nun dayısı son yolculuğuna uğurlandı
07 Aralık 2019 15:51		 Danıştayın eski başkanlarından Türkoğlu vefat etti
07 Aralık 2019 15:15
Su kanalında ölü bulunan avukat defnedildi
07 Aralık 2019 15:07		 Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı
07 Aralık 2019 14:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:04 - Ergün Atalay yeniden Türk-İş Genel Başkanı19:00 - 46 yıllık köprü, 24 saat izleniyor!18:16 - 10 yaşındaki Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor18:11 - Üreticiden tüketiciye gidene kadar fiyatı 4 kat artıyor18:06 - 'Atalık tohumlar' öğrencilerin elinde filizleniyor18:01 - Bin mirasçı, milyonlarca liralık arazi için mücadele veriyor17:56 - Akdeniz'de art arda şiddetli depremler17:51 - Öğrenciler için kulübe yaptı, her sabah ısıtıyor17:46 - Öğrenciler sınıflarını ev ortamına dönüştürdü17:41 - Kamuda maliyetleri 'enerji tasarrufuyla karşılama' dönemi
17:36 - Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat onaylandı17:31 - 12 yaşındaki Işıl, Büyük Usta ile berabere kaldı17:26 - Fidye yazılımlar yedek verileri hedef alıyor17:20 - Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini17:14 - Ceren, öğretmen olmak istiyordu, hayali yarım kaldı17:09 - Duran kalbi 'diriltip' nakille hastada kullanmak mümkün17:04 - Gribe kalkan gıdalar17:00 - 'Sabrina' kış çileği, 12 TL'den alıcı bulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş
MEB'den Doğa Koleji açıklaması
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Nusret iki dövüşçüye meydan okudu
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kernel32 1
akıllı 2
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
mit 1
nerelisin 1
kara bulut gibi dolaşmak 1
grup şamata 1
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 3
üzerine alınmamak 2
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam