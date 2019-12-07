Ergün Atalay yeniden Türk-İş Genel Başkanı
Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay Genel Başkanlığa tekrar seçildi
|07 Aralık 2019 19:04
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Türk-İş Konfederasyonunun 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçildi.
Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun bir otelde düzenlenen 23. Olağan Genel Kurulu'nda 289 delege oy kullandı.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 279 oy geçerli, 10 oy da geçersiz sayıldı. Ergün Atalay, geçerli oyların 236'sını alarak yeniden genel başkan oldu.
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.
Seçimin sonuçlanmasının ardından Atalay, delegelere hitaben kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
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