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Mahir Ünal: NATO'ya görevini Erdoğan hatırlattı

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, "Son NATO zirvesinde NATO'ya görevini kim hatırlattı. NATO'ya görevini Recep Tayyip Erdoğan hatırlattı."
 07 Aralık 2019 19:36
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Mahir Ünal: NATO'ya görevini Erdoğan hatırlattı

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, "Son NATO zirvesinde NATO'ya görevini kim hatırlattı. NATO'ya görevini Recep Tayyip Erdoğan hatırlattı. Sorunlarımız var mı? Var ama bu sorunları kim çözer AK Parti kadroları çözer." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ta partisince Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, geçmişte yapılan hizmetlerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin geldiği seviyeye ilişkin örnekler veren Ünal, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen Robert Davi'nin, sosyal medyada İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırmasına dikkati çekti.

Davi'nin "Neden böyle bir havalimanı Amerika'da yok" ifadesini aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Eskiden biz Amerika'ya ve Avrupa'ya giderdik orada olanları görüp 'neden Türkiye'de yok' derdik. Şimdi elin Amerikalısı geliyor Türkiye'de yapılanları görüyor ve 'Neden böyle bir havaalanı Amerika'da yok' diyor. Yine geçen gün gazeteci Cüneyt Özdemir, 'diş implantı için Amerika'da hastaneye gittim bana üç ay sonraya randevu verdiler' diyor. Ülkenizdeki sağlık sisteminin kıymetini bilin diyor. Adamı linç etti azınlık."

Ünal, siyasi, savunma sanayisi, sağlık, ulaşım, ekonomik açıdan son derece iyi durumda olduklarını, bir sıkıntı yaşandığını ancak bazı kişilerin bunu, sanki dünya güllük gülistanlık da Türkiye'de sorun var gibi anlattığına dikkati çekti.

Dünyanın anlatıldığı gibi güllük gülistanlık olmadığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Fransa yanıyor, Amerika ile Çin'in ticaret savaşları devam ediyor. Libya'dan Afganistan'a kadar oluşturulan terör koridorunda 9 ülke yönetilemez hale geldi. Bugün Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler gibi kurumlar işlevlerini kaybetme noktasına geldi. Buralara ayar veren kim? Son NATO zirvesinde NATO'ya görevini kim hatırlattı. NATO'ya görevini Recep Tayyip Erdoğan hatırlattı. Sorunlarımız var mı? Var ama bu sorunları kim çözer AK Parti kadroları çözer. Öbürlerinin sorun çıkarmaktan başka hiçbir işleri yok. Türkiye'nin sorunlarını büyütmekten, sorunlarını taşımaktan, sorunları kronikleştirmekten başka hiçbir şeye yaramıyorlar."

- "Çünkü devlet hepimizin"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu millet ve hassasiyetleri adına, Türkiye adına, Türkiye'nin geleceği ve çıkarları adına bir cümle kurduğunun görülmediğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu çözüm adına, öneri adına, proje adına tek bir cümle kurduğunu gördünüz mü? Kurmaz, kuramaz ama Cumhurbaşkanımız Soçi'ye gittiğinde, Cumhurbaşkanımıza TBMM'de grup toplantısında en ağır hakaretleri eder. Cumhurbaşkanımız Londra'da dörtlü zirvede, bakıyorsunuz ki Meclis'te grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu, yine en ağır hakaretleri ediyor. Nereye konuşuyor biliyor musunuz? İçeriye konuşmuyor. Nereye konuşuyor, dışarıya konuşuyor. 'Bu ülkede can ve mal güvenliği yok' diyor. İnsan Allah'tan utanır. (Kılıçdaroğlu) Bu ülkenin namuslu, haysiyetli, izzetli ve onurlu hakimlerine 'namussuz' diyecek kadar alçalabiliyor. Mahkemeler onun istediği kararları verirse bağımsız mahkeme oluyor, beyefendinin istemediği karar çıkarsa da o mahkemenin hakimine utanmadan 'namussuz' diyor. Bu hiçbir ahlakı, hiçbir insanlığı, hiçbir hukuku ve tarih boyunca da insan oğlunun büyüttüğü, geliştirdiği hiçbir değerle izah edilemeyecek bir durum."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yaptığını düşünmediklerini anlatan Ünal, çünkü bunun adının siyaset olmadığını, bunun adının nefret, düşmanlık ve nefret dili olduğunu ifade etti.

"Sen bu ülkenin hakimine, askerine, yargısına bu ifadeleri kullanamazsın. Çünkü devlet hepimizin." diyen Ünal, "18 yılda biz beraberce bunca sorunu ve krizi çözdük Allah'ın izniyle önümüzdeki krizleri ve sorunları beraberce çözeceğiz. Onlar da siyaset tarihinin çöplüğünde yerlerini alacaklar. Çünkü o çöplüğü bu davranışlarıyla çoktan haketmiş durumdalar. Bizim umuda ihtiyacımız var. Bizim umudu ve inancı artırmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de katıldı.
Anadolu Ajansı
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