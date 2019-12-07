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Dev AVM için 'el konuldu' haberlerine yalanlama

Ankara'daki 'Next Level' alışveriş merkezinin Ziraat Bankası tarafından el konulduğu yönündeki haberlere AVM'nin sahibi Pasifik İnşaat'tan yalanlama geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Next Level AVM'yi başka alanlara odaklanmak için kendi istekleriyle Ziraat Bankası'na varlık borç takas yöntemiyle sattıklarını belirterek, "(Bu yetkiyi) Çok sayıda banka, müşterisi ile kullandı. Sadece bize özel bir durum değil. Takasta 412 milyon lira düştü borcumuzdan." dedi.
 07 Aralık 2019 19:41
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Dev AVM için 'el konuldu' haberlerine yalanlama

Next Level AVM'nin Ziraat Bankası'na devrine ilişkin konuşan Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, lojistik sektörüne girdikleri için önemli bir projeden de çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'nın ilk karma projesi Next Level Ankara'nın AVM kısmının işletmesini üstlenmiştik. 5 yıl boyunca çok önemli bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda Ankara'ya önemli katkılar sağladık. Ciddi istihdam ve iş birlikleri oluşturuldu. Fakat biliyorsunuz ki iş dünyasında zaman zaman farklı sektörlerde faaliyet gösterme dönemleri de oluyor. Biz de alışveriş sektöründe daha fazla ilerlememe kararı aldık ve oradaki çalışmalarımızı neticelendirdik."

"Ziraat Bankası'na varlık borç takas yöntemiyle Next Level projesinin sadece AVM kısmını sattık. Finansal varlık borç takası yetkisini çok sayıda banka müşterisi ile kullandı. Bu işlem sadece bize özel bir durum değil. Bizim gibi çok sayıda şirketle böyle takaslar yapıldı. Devir karşılıklı mutabakatla gerçekleştirildi. Bu takasta 412 milyon lira düştü borcumuzdan."

"412 milyon TL karşılığında takas gerçekleşti"

Fatih Erdoğan, grubun bilançosunun 2019 sonu itibarıyla 2,5 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşacağını belirterek, halihazırdaki inşaat yatırımı büyüklüğünün 1,6 milyar lira olduğunu söyledi.

"2,5 milyar TL aktif büyüklüğü olan bir gayrimenkul şirketinde 300 milyon liralık finansal borçluluk gerçekten çok düşük rakam. 2020'de aktif büyüklüğümüzü yüzde 40 büyüterek 3,5 milyar liraya çıkarmayı, inşaat yatırımlarımızda da yüzde 35 büyümeyi hedefliyoruz. Finansal borçuluğumuzun sadece 100 milyon lira artmasını bekliyoruz. Satışlarımızdaki artış bizi çok ciddi anlamda memnun ediyor. Merkez Ankara'ya ciddi ve yüksek ilgi var."

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Erdoğan, AVM'ye ve projedeki bazı ofislere el konulduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederek, "Merkez Ankara projesinin lansman döneminde bu iddialar bizi şaşırttı. Ofislerin devredilmesi gibi bir şey söz konusu değil. AVM'yi de biz kendi isteğimizle takas ettik." dedi.
Anadolu Ajansı
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