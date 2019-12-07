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Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıktı. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından getirilen birbirinden ilginç güvercin ve süs tavukları yüksek fiyatlara alıcı bulurken; Vietnam'dan getirilerek üretimi yapılan ve bir kap çorbası 350 dolara alıcı bulan Ejderha Tavuğu (Dong Tao) büyük ilgi gördü.
 07 Aralık 2019 19:47
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Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıktı. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından getirilen birbirinden ilginç güvercin ve süs tavukları yüksek fiyatlara alıcı bulurken; Vietnam'dan getirilerek üretimi yapılan ve bir kap çorbası 350 dolara alıcı bulan Ejderha Tavuğu (Dong Tao) büyük ilgi gördü.

Tarihte sadece kraliyet aileleri tarafından yetiştirildiği bilinen, ejderha ayaklarına benzeyen çok büyük olan ayaklarından afrodizyak etkisi olması nedeniyle çorba yapılarak çok yüksek fiyatlara alıcı bulan ejderha tavuğu mezatın en ilgi çeken hayvanı oldu. Tavuğun Muğlalı üreticisi Ergün Karaca, "Ben Dong Tao tavuk yetiştiriyorum. Bunun ana vatanı Vietnam. Bunun yumurtalarını 3 yıl önce Vietnam'dan getirdim. Ayaklarının şekli nedeniyle ejderha soyundan geldiği söylenmektedir. Bu, Vietnam yağmur ormanlarında yetişen bir hayvan. Ayaklarından dolayı da soyu tükenmek üzere. Uzak doğudaki krallar ve yöneticiler bu tavuğun yenmesini yasaklamışlar. Çünkü bu ayakları çok kıymetli. Çünkü ayak paça çorbası yaparak içiyorlar. Sadece ayaklarından yapılan çorba 800 ile bin dolara alıcı buluyor. Ben en son Şanghay'da 350 dolara satıldığını gördüm. Türkiye'de de biz bunu yetiştiriyoruz. Birkaç arkadaşta da var. Bunun kırmızı ve beyaz olmak üzere iki rengi var. Benim hedefim ise Blue rengini elde etmek. İnşallah bunu da başaracağım Buraya da mezatı yapan arkadaşıma destek olmak ve tavuğu tanıtmak amacıyla geldim" dedi.

Takımı beş bin dolara satıldı

Sadece yurt dışı pazarı olduğunu ifade eden Karaca, "Yurt dışı pazarı olarak İran'a 2 tavuk, bir horoz şeklinde olan takımı beş bin dolara sattım" dedi.

Mezat salonunun işletmecisi Tufan Akyol da, Yatağan'da sezonun ilk süs tavukları ve güvercin mezatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bundan böyle sezon boyunca her ay mezatlarımızı düzenli olarak yapılacak. Mezatlarımıza sadece bölgemizden değil Türkiye'nin dört bir yanından katılımcı gelmektedir. Bu mezatlar bir anlamda Yatağan ve Muğla turizmimize de katkı sağlamaktadır" dedi.

Mezatı sunan yetiştirici Mehmet Hekim ise "Ege Bölgesi'nin ilk süs tavukları ve güvercinleri mezatını gerçekleştirdik. Hobidaşlarımızı bir araya getirerek hem ırkların tanıtımını hem de eksiklerinin, fazlalıklarının aktarılmasını sağlamaktayız. Bugün Ege'nin dört bir yanından dostlarımızla birlikte her cinsten tavuk, güvercin çeşitleri görücüye çıktı. Özellikle Nazilli Dernek Başkanımız Murat Şimşek'in desteği bu etkinliklerde çok büyük oluyor. Alanın ve satanın memnun kaldığı mezatlarımız her hafta standart ve her ay da özel mezatlar olarak devam edecek" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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