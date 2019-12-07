İçişleri Bakan Yardımcısı, şehit ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir'de ziyaret ve temaslarda bulundu.
|07 Aralık 2019 19:53
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir'de ziyaret ve temaslarda bulundu.
İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında kamu kurumları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen İnce, daha sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna 28 Kasım'da düzenlenen havan saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in Avanos ilçesindeki baba evine gitti.
Şehidin ailesine taziyelerini ifade eden İnce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez'i de evinde ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen programlarında İnce'ye Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı eşlik etti.
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