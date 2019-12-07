Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren haber!		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Belediye başkanı, vatandaşların market borcunu kapattı		 
Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş		 
MEB'den Doğa Koleji açıklaması		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren haber!

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri amacı dışında kullananlara ceza yağdırıyor. Bir banka çalışanının, özel işi için banka müşterisini telefonla aramasında ihlal olduğuna hükmetti. Bankanın, ilgili kişinin cep telefonu numarasını bankaya veriliş amacı dışında kullandığına dikkat çeken Kurul, bankayı 100 bin lira para cezasına çarptırdı.
 07 Aralık 2019 20:03
Yazdır
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren haber!

KVKK'na müracaat eden bir vatandaş, kişisel verisi olan cep telefonu numarasının bir banka tarafından veriliş amacı dışında kullanıldığını öne sürdü. Şikayeti değerlendiren KVKK, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; "Şikayetçinin bir banka çalışanının kendisini arayarak eşinin müdürü olduğu şirket ile ilgili olarak eşine ulaşamadığını ve eşiyle iletişime geçebilmesi konusunda kendisine yardımcı olmasını talep ettmiştir. Bunun üzerine müşterisi olarak bankaya kendisiyle ilgili işlemlerde kullanılması için vermiş olduğu iletişim bilgilerine amacı dışında nasıl ve neden ulaşıldığı hakkında bilgi almak için bankaya başvuru yaptığı ve bankanın kendisine yazılı bir cevap vermediği iddia edilmiştir." denildi.

Banka tarafından, şikayetçiye gönderilen e-posta mesajında başvurusuna ilişkin detayları Banka Hizmet Hattını arayarak öğrenebileceğine dair bilgilendirme yoluna gidildiği hatırlatıldı.

Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Veri sorumlusunca şikayetçiye başvurusunda talep ettiği hususları açıklayıcı nitelikte yazılı veya elektronik ortamda bir cevap olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine ulaşılmış olduğundan,şikayetçinin başvurusuna Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun cevap verilmemiş olması nedeniyle Bankaya Kanun ve Tebliğ hükümlerine uyum hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda hatırlatmada bulunulmasına karar verilmiştir. Şikayetçinin müşterisi olduğu Bankaya kendisine ait iş ve işlemlerde ulaşılması adına vermiş olduğu telefon numarası bilgisinin, eşine ulaşılmasında yardımcı olunabilmesi adına işlenmesinin, 6698 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan kişisel verilerin işlenmesinde "belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine uyulması zorunluluğuna aykırıdır. Bu çerçevede kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığını göstermesi nedeniyle Banka hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
46 yıllık köprü, 24 saat izleniyor!
07 Aralık 2019 19:00		 Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat onaylandı
07 Aralık 2019 17:36
İstanbul Havalimanı'nda kış tatbikatı
07 Aralık 2019 16:44		 KDK, küçük çocuğun ulaşım sorununu çözdü
07 Aralık 2019 15:19
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
07 Aralık 2019 14:51		 Okul çevrelerindeki asayiş olayları, alınan tedbirlerle azaldı
07 Aralık 2019 11:42
Yasal boy sınırının altında avlanmış 13 tona yakın balığa el konuldu
07 Aralık 2019 09:56		 Van'ın üç ilçe belediye başkanlıklarına görevlendirme yapıldı
07 Aralık 2019 09:54
Batman'da HDP'li Belediyeye görevlendirme yapıldı
07 Aralık 2019 09:51		 Devlet sistemdeki 'açık'ı gördü
07 Aralık 2019 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:42 - Türkiye 186 ülkeye ayakkabı satıyor20:37 - Konutta tapu harcı indirimleri 31 Aralık'ta sona erecek20:32 - Bakan Soylu: Ne zaman zora düşsem...20:27 - Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor!20:23 - Türk yazılım şirketi en iyiler arasında20:18 - Kapalı Maraş, Lala Mustafa Paşa'nın mirası20:13 - Yargıtay hırsızlara verilen cezayı az buldu20:08 - Mehmet Ali Erbil'in aylık hastane masrafı dudak uçuklattı20:03 - Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren haber!19:58 - İlçe Belediyesi, Büyükşehir'in yüzme havuzunu kapattırdı
19:53 - İçişleri Bakan Yardımcısı, şehit ailesini ziyaret etti19:47 - Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar19:41 - Dev AVM için 'el konuldu' haberlerine yalanlama19:36 - Mahir Ünal: NATO'ya görevini Erdoğan hatırlattı19:30 - MSB'den 'Nobel Edebiyat Ödülü' tepkisi19:23 - Şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor19:18 - Öğretmen, çöplerden yaptığı giysiyi üzerinde sergiledi19:13 - Belediye başkanı, vatandaşların market borcunu kapattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Beş Bakanlığı kapsayan atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş
MEB'den Doğa Koleji açıklaması
SGK personeline, OHAL kararları güvencesi
Belediye Başkanı : Ne kadar maaş aldığımı bilmiyorum, çünkü bağışlıyorum..
Erdoğan'dan sert tepki: Kalemini kırarız
Silivri Ceza İnfaz Kurumunu'nu soydular
Nusret iki dövüşçüye meydan okudu
Ceza indirimine Ceren freni, infaz paketi rafa kalkabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
akıllı 1
nerelisin 1
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 2
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
üzerine alınmamak 2
kara bulut gibi dolaşmak 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam