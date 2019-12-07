Mehmet Ali Erbil'in aylık hastane masrafı dudak uçuklattı
TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil hakkında bilgi verildi.
|07 Aralık 2019 20:08
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TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil hakkında bilgi verildi.
Programın yorumcularından Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti.
Sever "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' dedi, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL hastaneye ödüyor" dedi.
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