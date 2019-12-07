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Mehmet Ali Erbil'in aylık hastane masrafı dudak uçuklattı

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil hakkında bilgi verildi.
 07 Aralık 2019 20:08
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Mehmet Ali Erbil'in aylık hastane masrafı dudak uçuklattı

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil hakkında bilgi verildi.

Programın yorumcularından Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti.

Sever "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' dedi, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL hastaneye ödüyor" dedi.

Memurlar.Net
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