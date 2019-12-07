Yargıtay hırsızlara verilen cezayı az buldu
|07 Aralık 2019 20:13
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Mersin'de iki şüpheli, otomobiliyle banka şubesine para çekmeye giden kişiyi takibe aldı. Paranın çekildiği sırada ise otomobilin lastiği şüphelilerden biri tarafından patlatıldı.
Bankadan çektiği 36 bin lirayı torpido gözüne koyan kişi, aracını çalıştırdıktan sonra patladığını fark ettiği lastiği değiştirmek için otomobilinden indi.
Lastiğin değiştirilmeye çalışıldığı sırada ise iki şüpheli, torpido gözünde bulunan parayı alarak kayıplara karıştı.
Daha sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 141. maddesinde düzenlenen ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören "basit hırsızlık" suçundan hapse mahkum edildi. Sanıklara, mala zarar verme suçundan da ceza verildi.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Ceza Dairesi, mala zarar vermeden hükmedilen hapis cezasını onadı. Basit hırsızlıktan verilen cezayı ise az bularak bozan Daire, eylemin nitelikli hırsızlık kapsamında olduğuna karar verdi.
Karardan
Dairenin kararında, hırsızlık suçunun kişinin malını koruyamamasından istifadeyle gerçekleştiğine işaret edildi.
Kararda, eylemin, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından faydalanarak" gerçekleşmesi nedeniyle basit hırsızlık değil TCK'nin 142. maddesinde düzenlenen nitelikli hırsızlık kapsamına girdiği kaydedildi.
Yargıtay 13. Ceza Dairesi'nin kararında, sanıkların eyleminin, nitelikli hırsızlık yerine basit hırsızlık olarak kabul edilmesiyle eksik ceza tayini yapılmasının, cezanın alt sınırdan belirlenmesinin bozma nedeni yapıldığı vurgulandı.
TCK'nin nitelikli hırsızlığı düzenleyen 142. maddesinde, suçun, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanılarak" işlenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verileceğine yönelik hüküm bulunuyor.
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