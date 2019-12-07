Mourinho, Merih Demiral'ı istiyor!

Daha önce adı Milan ile ciddi şekilde anılan Merih'e bu kez de Tottenham Hotspur kanca atmaya hazırlanıyor. The Sun'da yer alan habere göre Tottenham menajeri Jose Mourinho da Merih'i yakından takip ediyor.

Haberde, Tottenham yetkililerinin Merih'in menajeri ile iletişime geçtiği ifade edilirken, Merih ile Arsenal'in de ilgilendiği detayı verildi.

Juventus, Merih için Sassuolo'ya 18 milyon euro ödemişti.