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Profesör'den kuraklığa karşı sarnıç sistemi tavsiyesi

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemi tavsiyesi: - "Sıcaklıklar artıyor, yağışımız azalıyor, çölleşiyoruz. Kuraklaşma artacak, su ihtiyacı daha fazla olacak. Bu nedenle bir an önce sarnıçlara geri dönün. Bu kadim toprakların şeklinde var sarnıç. Yağmur sularınızı biriktirin. Yağmur sularınızı kanalizasyona vermeyin"
 07 Aralık 2019 21:23
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Profesör'den kuraklığa karşı sarnıç sistemi tavsiyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, sıcaklıkların artıp yağışların azalması nedeniyle kuraklığın artacağı uyarısında bulundu.

Kadıoğlu, Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet moderatörlüğündeki "Dünya Zeytin Günü Küresel İklim Değişikliği panelinde yaptığı konuşmada, kutuplarla ekvator arasındaki sıcaklık farkının azaldığına ve hava olaylarının değiştiğini belirtti.

Küresel iklim değişikliğinin yağışları da etkileyeceğini ifade eden Kadıoğlu, "Yağış konusu sıcaklık gibi küresel davranmıyor. Her yerde yağış artıp, her yerde azalmıyor. Biz azalan kısımdayız. Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu yağışların azalacağı yerler. Yani sıcaklıklar artıyor, yağışımız azalıyor, çölleşiyoruz. Kuraklaşma artacak, su ihtiyacı daha fazla olacak. Bu nedenle tavsiyem bir an önce sarnıçlara geri dönün. Bu kadim toprakların şeklinde var sarnıç. Yağmur sularınızı biriktirin. Yağmur sularınızı kanalizasyona vermeyin." diye konuştu.

Kadıoğlu, yağışların dağılımı incelendiğinde yıldan yıla değişim katsayısını bulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"İzmir'in yağış değişim katsayısı yaklaşık yüzde 90. Yani bir yıldan bir yıla yağışın değişim kabiliyeti bu bölgede yüzde 90. Karadeniz'de yüzde 30. İzmir'de yağışlar düzenli değil. Çok değişken. Özellikle bu cephe sistemlerine bağlı. Bu değişkenliği göz önüne alarak suyunuzu, yağmurunuzu toplamanız gerekiyor. İzmir ve çevresinde 2100 yılında Ege'de %50 yağış azalması bekleniyor. Bu azalan suyu bir yerden karşılamanız lazım. Şimdi burada kullandığınız teknoloji, su kullanma alışkanlıklarınız, yağmur suyu hasadı bunlar çok önemli hale geliyor. Planlarınızı öyle bir işleyeceksiniz ki, yağan yağmur sularınız akıp gitmeyecek, orada gölleye gölleye, yeraltı sularını besleye besleye gidecek. Yağmurları çatılardan, bacalardan toplayacaksınız."

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Uzmanı Dr. Nurhan Varol, global iklim değişikliğinin zeytin yetiştiriciliği üzerindeki etkilerini yine aynı enstitüden Dr. Şahnur Irmak da sofralık zeytin sektörüne yaptığı olumsuz etkileri anlattı.
Anadolu Ajansı
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