Galatasaray'da 4 maçlık galibiyet hasreti bitti
Galatasaray 4 maçlık galip gelememe serisini Alanyaspor maçında sona erdirdi.
|07 Aralık 2019 21:33
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Galatasaray 4 maçlık galip gelememe serisini Alanyaspor maçında sona erdirdi.
Galatasaray, 4 maçlık galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında bitirdi. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar bu müsabaka öncesinde son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı almıştı. Aslan, daha sonra çıktığı 4 müsabakada ise 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cimbom, söz konusu maçlarda Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e ve Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a mağlup olurken, ligde Trabzonspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge ile berabere kaldı.
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