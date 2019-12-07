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Libya'dan Türkiye açıklaması: Asla geri adım atmayacağız

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' resmen yürürlüğe girdi. Libya Temsilciler Meclisi Vekilleri, anlaşmadan asla geri adım atmayacaklarını açıkladı.
 07 Aralık 2019 21:40
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Libya'dan Türkiye açıklaması: Asla geri adım atmayacağız

İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını" desteklediğini duyurdu.

'Geri adım atmayacağız'

Tarihi anlaşmayla ilgili başta Yunanistan, Rum yönetimi, Mısır ve İsrail'den peş peşe açıklamalar gelirken, Libya Temsilciler Meclisi Vekilleri tehditlere boyun eğmeyerek rest çekti. Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmadan asla geri adım atmayacaklarını açıkladı.

4 partinin desteğiyle Tbmm'de kabul edilmişti

Türkiye-Libya anlaşması Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. İki ülke arasındaki Doğu Akdeniz mutabakatı ile, deniz yetki alanlarının sınırları çiziliyor. Anlaşma, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Partili milletvekillerinin desteğini aldı.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.

Anlaşma tarihe geçti

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyı komşusu olan bir ülkeyle bölgedeki stratejik haklarını korumak amacıyla imzaladığı ilk Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması olarak tarihe geçti.
Memurlar.Net
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