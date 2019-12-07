Şehit Savcısı Selim Kiraz anısına makale yarışması
|07 Aralık 2019 21:51
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, İstanbul Adliyesi'ndeki makam odasında 2015 yılında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına 'Ceza Muhakemesi'nde Sosyal Medyanın Etkisi' adlı makale yarışması düzenliyor.
TÜM HUKUK FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİ YARIŞMAYA KATILABİLİR
Hukuk Kulübü tarafından organize edilen 'Ceza Muhakemesi'nde Sosyal Medyanın Etkisi' adlı makale yarışması Türkiye'deki tüm hukuk fakültesi öğrencilerine açık olarak gerçekleştiriliyor.
Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Ocak 2020. Jüri değerlendirmesinin ardından ödül töreni 2 Mart'ta yapılacak. Yarışmanın jürisinde Prof. Dr. Murat Balcı, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Dr. Hüseyin Aydın, Hakim Atila Öztürk, Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan ve Hakim Bedir Fidan yer alıyor.
Yarışmada ilk üçe girenlere sırasıyla 10 bin lira, 7 bin 500 lira ve 5 bin lira ödül verilecek. Yarışma ile ilgili detaylar üniversitenin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor.
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