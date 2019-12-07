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'Dünyada domates üretiminde üçüncü sıradayız'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin domates üretiminde dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi.
 07 Aralık 2019 22:31
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'Dünyada domates üretiminde üçüncü sıradayız'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin domates üretiminde dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Seydikemer Ziraat Odası açılışına katılan Bayraktar, Muğla'nın bir turizm şehri olarak algılandığını, tarım ve hayvancılık potansiyeline bakıldığında ise ciddi bir tarım ili olduğunu söyledi.

Bayraktar, Muğla'nın 2 milyon 300 bin dekar civarında tarım alanına sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Muğla tam bir meyve, sebze cenneti. Birlik olarak çiftçimizin hak ve menfaatlerini aramanın yanında projelerle çiftçiyi bilgiyle bulaştırmamız lazım. Ne kadar destek, katkı sunulursa sunulsun çiftçiyi bilgiyle buluşturmazsanız, tarım sektöründe hedeflere ulaşamazsınız. Bakanlıklarla Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin yaptığı protokol çerçevesinde 560 bin çiftçimize eğitim verdik. Bunun 190 bini kadın çiftçimiz. Ne kadar üyemiz varsa hepsine eğitim vermek zorundayız. Çiftçimizi eğitimle buluşturmak zorundayız."

"ÇİFTÇİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASI LAZIM"

Muğla'da yılın 12 ayı domates üretildiğini ve bunun yüzde 90'ının Ukrayna, Rusya, Irak ve Suudi Arabistan'a ihraç edildiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu anlamda çiftçinin önünün açılması lazım. Bakanlıklar tarafından verilecek teşviklerle üretim artacak ama tedbir de almak zorundayız. Dünyada domates üretiminde üçüncü sıradayız. Son 10 yılın rakamlarına baktığımızda, gelirimizin 450 milyon dolardan 300 milyon dolarlara düştüğünü görüyoruz. İhracatta bir düşme görülüyor. Muhakkak yeni pazarlar bulmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise ildeki nüfusun yüzde 55'inin halen kırsalda yaşadığını söyledi. Zeytin, örtü altı domates, narenciye, çam balı, susam ve su ürünlerinin Muğla'nın en önemli sektörleri olduğunu belirten Saylak, bu alanlarda üretimde lider konumda olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Seydikemer Ziraat Odasının açılış yapıldı ve protokol üyeleri oda karışısında kurulan "Sağlığım için doğayı seçtim hobi bahçeleri"nde inceleme yaptı.

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DHA
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