En düşük hava sıcaklığı Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Erzurum'da 3, Kars ve Ağrı'da 5, Ardahan 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, Kars'ta 2, Erzurum ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Kar yağışının ardından kar kalınlıkları Erzurum'da 12, Ağrı'da 7, Ardahan'da 5, Palandöken Kayak Merkezi'nde 59 santimetre ölçüldü.

Açıklamada Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli buzlanma ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.