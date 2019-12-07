Evinde baygın bulunan öğretmen hayatını kaybetti		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren haber!		 
Belediye başkanı, vatandaşların market borcunu kapattı		 
Erdoğan: Malum şahıs mülkiyeti Üniversitenin üstüne geçirmiş		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antarktika seferleri meyvelerini veriyor

Türkiye, Antarktika'ya düzenlenecek yeni seferin hazırlığını yaparken, bu zamana kadar ulusal seferlere katılan 100'e yakın bilim insanının kutuptaki çalışmaları etkisini gösteriyor
 07 Aralık 2019 22:43
Yazdır
Antarktika seferleri meyvelerini veriyor

Türkiye, Antarktika'ya düzenlenecek yeni seferin hazırlığını yaparken, kıtaya bugüne kadar gerçekleştirilen ulusal seferlere katılan 100'e yakın bilim insanının araştırmaları sonucu 11 uluslararası bilimsel eser yayınlandı, 35 yayının ise çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, 2017'den bu yana Antarktika'ya düzenlenen ulusal bilim seferleri meyvelerini veriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda bugüne kadar beyaz kıtaya 3 ulusal sefer düzenlenirken, 100'e yakın Türk bilim insanı burada çeşitli alanlarda araştırma yapma imkanı buldu.

Türk bilim insanlarının kıtada yaptığı araştırmalar sonucu bugüne kadar 11 uluslararası bilimsel yayın hazırlandı, 35 yayının ise çalışmaları devam ediyor.

- İlk seferde Türk üssünün yeri bilimsel olarak belirlendi

Türkiye'nin Antarktika'ya düzenlediği ilk seferde, ülkenin kıtada kurmak istediği üsse ilişkin fizibilite çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucu, "Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak Türk Antarkrtik Araştırma İstasyonunun Yer Seçimi" başlıklı makale yayınlandı. Söz konusu bilimsel yayınla Türkiye'nin kıtada kuracağı üssün yer seçiminde kullanılan kriterler belirlenirken, bu seçimin bilimsel veriler ışığında yapılması sağlandı.

Aynı sefer kapsamında ikili iş birlikleriyle Çekya'nın Antarktika'daki üssünde bilimsel çalışmalar yapan bir Türk bilim insanı da bu üssün bulunduğu adada ilk defa görülen bir türü kayıt altına aldı ve Türk bilim insanının bu çalışmasıyla yeni türlerin keşfinin önü açıldı.

- 10 bin yıl önce yaşanan buzul erimeleri incelendi

Kıtaya düzenlenen ikinci seferde sürdürülen bir proje kapsamında da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın kurulduğu Horseshoe Adası'nda 8-10 bin yıl önce yaşanan buzul erimelerine yönelik bir makale yayımlandı ve "Holosen" adı verilen bu dönemde buzulların hızlı eridiği ortaya konuldu.

İkinci sefer kapsamında ikili iş birlikleriyle kıtada bulunan bir diğer Türk bilim insanı ise James Ross Adası'nda yaptığı incelemeleri bilimsel yayına dönüştürdü.

Küresel konumlama sistemleriyle ilgili hazırlanan ve bölgede yapılacak seyrüsefer, deniz mühendisliği, hassas hidrografik ölçüm, oşinografi, kıyı yönetimi gibi olası çalışmalara ışık tutacak çalışma, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak yüksek hassasiyetli, duyarlı konum bilgisi elde edilebileceğini gösterdi.

- Son seferde yeni bakteri keşfedildi

Türkiye'nin bu yıl düzenlediği üçüncü seferde yapılan bilimsel çalışmalar sürerken, kıtadan toplanan örneklerde yeni bir bakteri türü keşfedildi. Bu bakterinin, tarımda kullanılan bitkilere zararlı kimyasalları öldürdüğü belirlendi.

Her 3 seferin de liderliğini yapan Doç. Dr. Burcu Özsoy da uydu uzaktan algılama yöntemleri kullanarak elde ettiği verileri seferlerde yaptığı deniz buzu gözlemleriyle doğrulayarak gerçekleştirdiği çalışmalarla bilimsel etki değeri yüksek 3 yayına imza attı. Özsoy, bu çalışmasıyla NASA tarafından geliştirilen ICEsat uydusunun verilerinin deniz buzu kalınlığını tespitinde yeni bir algoritma geliştirilmesine katkı sağladı.

- "Antarktika'da çalışma yapmak meşakkatli bir süreç"

3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, AA muhabirine, kıtada bilimsel çalışma yapmanın ve örnek toplamanın meşakkatli bir süreç olduğunu söyledi.

Kıtadan alınan örneklerin herhangi bir bozulmaya uğramadan Türkiye'ye taşınmasının zorlu bir çalışma gerektirdiğini vurgulayan Özsoy, örneklerin Türkiye'ye getirilmesinin ardından analiz süreçlerinin başladığını anlattı.

Özsoy, kıtaya yönelik araştırmaların analiz, makale yazım ve hakemler tarafından değerlendirilme süreçlerinin oldukça emek gerektirdiğine işaret ederek, "Antarktika'da araştırma yapmanın zorluklara rağmen bilim insanlarımızın yüksek etkili dergilerde bilimsel makalelere halihazırda imza atmış olması takdir edilesi bir gerçek. Halihazırda basılmış olanların yanında hazırlık sürecinde olan 30'un üzerinde yayın olması bilim insanlarımızın ciddi başarısını ortaya koymaktadır." dedi.

TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsü kurulması kararına da değinen Özsoy, "Enstitünün çalışmaları, Türkiye'nin bugüne kadar kutup çalışmalarında elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılara ivme kazandıracak ve ortaya koyduğu bilimsel iradeyi güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Dünyada domates üretiminde üçüncü sıradayız'
07 Aralık 2019 22:31		 Türkiye 186 ülkeye ayakkabı satıyor
07 Aralık 2019 20:42
Dev AVM için 'el konuldu' haberlerine yalanlama
07 Aralık 2019 19:41		 Üreticiden tüketiciye gidene kadar fiyatı 4 kat artıyor
07 Aralık 2019 18:11
'Sabrina' kış çileği, 12 TL'den alıcı bulacak
07 Aralık 2019 17:00		 Bakan Varank: KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak
07 Aralık 2019 12:53
Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor
07 Aralık 2019 11:15		 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu
07 Aralık 2019 10:36
Moody's Türkiye için değerlendirme raporunu pas geçti
07 Aralık 2019 08:26		 Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
07 Aralık 2019 01:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 8 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:31 - Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü23:26 - Dışişleri: İftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz23:20 - Topraktan insana geçiyor... Kanserden koruyan lahmacun23:13 - Erdoğan: Hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik23:07 - İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapalı23:01 - Devrilen traktörün altında kalan zabıt katibi öldü22:56 - Polis ekipleri 13 bin aracı inceleyerek hırsızları yakaladı22:50 - FETÖ'nün Avrupa'daki 'Pazarlamacıları' yakalandı22:43 - Antarktika seferleri meyvelerini veriyor
22:37 - En düşük hava sıcaklığı Ardahan'da ölçüldü22:31 - 'Dünyada domates üretiminde üçüncü sıradayız'22:26 - Türkiye'nin güvenli bölge planı, PKK/YPG'nin hedefinde22:20 - Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama22:13 - Bakan Selçuk'tan Türk-İş Başkanı Atalay'a tebrik22:08 - Evinde baygın bulunan öğretmen hayatını kaybetti22:03 - Süper Lig'in ilk kadın başkanına tebrik yağdı21:57 - Bakan Ersoy: İslam düşmanlığı körükleniyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üzerine alınmamak 2
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 2
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
kara bulut gibi dolaşmak 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 1
akıllı 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 6
nerelisin 1
SON İLANLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
Kütahya Nasa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Beltaş 23 İşçi Alacak
Bartın Gıda İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam