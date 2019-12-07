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Topraktan insana geçiyor... Kanserden koruyan lahmacun

Adana'da fırın işletmecisi Fahri Aslan, genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olan siyez buğdayından elde edilen lahmacun, unla ekmek ve pide yaptı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Taner Bayramoğlu ise siyez buğdayından elde edilen ekmek, lahmacun ve pidenin sindirim sistemiyle ilgili hastalıklara iyi geldiğini, topraktan bitkiye, bitkiden insana geçen bir mineral olan selenyumun ise çok faydalı olduğunu belirterek, "Kabızlığı engellersek, liften zengin beslenerek, bağırsak hücrelerimizin beslenmesini sağlayarak kanserden korur" dedi.
 07 Aralık 2019 23:20
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Topraktan insana geçiyor... Kanserden koruyan lahmacun

Adana'da fırın işletmecisi Fahri Aslan, genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olan siyez buğdayından elde edilen lahmacun, unla ekmek ve pide yaptı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Taner Bayramoğlu ise siyez buğdayından elde edilen ekmek, lahmacun ve pidenin sindirim sistemiyle ilgili hastalıklara iyi geldiğini, topraktan bitkiye, bitkiden insana geçen bir mineral olan selenyumun ise çok faydalı olduğunu belirterek, "Kabızlığı engellersek, liften zengin beslenerek, bağırsak hücrelerimizin beslenmesini sağlayarak kanserden korur" dedi.

Seyhan ilçesinde fırın işleten Fahri Aslan, Adana'da yaşayan Dr. Taner Bayramoğlu'nun önerisiyle Kastamonu'ya özgü siyez buğdayından lahmacun da üretti. Kıymalı geleneksel lahmacunun yanı sıra kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu pide üretimine de geçildi.

Adana'da bu ürünleri sadece kendisi ürettiği için şehir dışından bile yoğun talep aldığını kaydeden Aslan, şunları söyledi:

"15-20 senedir ekmek yemeyen, lahmacun yemeyen insanlar bu ürünleri yiyebildiğini söylüyor. Bağırsak sorunları olanların, kabızlık şikayeti çekenler bu ürünlerin kendilerine iyi geldiğini söylüyor. Lahmacun ve pide çeşitlerini her gün üretiyoruz ama ekmeği sadece pazartesi günleri satıyoruz. Pazartesi günü ortalama 600'e yakın ekmek satıyoruz. Bu unun fiyatı yüksek olduğu için ürünlere de yansıyor. 50 kilo un 800 TL. Bu nedenle biz de ekmeği 7 TL'ye, 5 lahmacunu 30 TL'ye, kuşbaşılı pideyi ise 20 TL'ye satıyoruz."

TOPRAKTAN İNSANA GEÇİYOR

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Taner Bayramoğlu ise siyez buğdayından elde edilen ekmek, lahmacun ve pidenin sindirim sistemiyle ilgili hastalıklara iyi geldiğini, topraktan bitkiye, bitkiden insana geçen bir mineral olan selenyumun ise çok faydalı olduğunu belirtti. Opr. Dr. Taner Bayramoğlu da siyez buğdayından elde edilen unun faydalarını şöyle anlattı:

"Bu buğdayın bulunduğu bölgede, topraklarda bol miktarda selenyum saptanmış. Selenyum topraktan bitkiye, bitkiden insana geçiyor ve yüksek selenyum düzeyleri insanları da ciddi şekilde hastalıklardan koruyor, kanserden koruyor ve bu insanlar uzun ömürlü yaşıyor. Siyez buğdayında da bol miktarda selenyum var ve o bile başlı başına siyezin tüketilmesi, teşvik edilmesi için yeterli bir şey. Kabızlığı engellersek, liften zengin beslenerek, bağırsak hücrelerimizin beslenmesini sağlayarak kolon kanserinden de kurtulabiliriz."

Fırının müşterilerinden Yasin Ural ise anne ve babası için her pazartesi Kahramanmaraş'tan Adana'ya gelerek siyez unundan yapılan ürünler aldığını söyledi.
DHA
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