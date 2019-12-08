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8 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

8 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
 08 Aralık 2019 00:02
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8 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

SPOR

1- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde final, üçüncülük ve klasman maçlarıyla sona erecek.

- Organizasyonun finalinde Eczacıbaşı VitrA ile İtalya temsilcisi Imoco Volley, üçüncülük maçında ise VakıfBank ile bir diğer İtalya ekibi Igor Gorgonzola karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/15.00/12.00)

2- Süper Lig'de 14. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Antalyaspor-Trabzonspor, Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/14.00/Antalya/Denizli/16.30/İstanbul/19.00)

3- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde sona erecek.

4- Avrupa Kros Şampiyonası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.

(Lizbon/13.00)

5- TFF 1. Lig'de 14. hafta Osmanlıspor-Altay, Altınordu-Adanaspor, Bursaspor-Giresunspor, Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/14.00/İzmir/Bursa/16.30/Adana/19.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftaya Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor, Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/15.15/Ankara/16.00/Hatay/17.00)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Arkas Spor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/18.30/Ankara/19.00)

9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 9. hafta tek müsabakayla sona erecek.

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta müsabakaları tamamlanacak.

***

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