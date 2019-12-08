Ahmet ÜNLÜ'nün köşe yazısı;

CHP, EYT'lilerin sorununu Aile Sigortası ile çözecekmiş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emeklilikte yaşa takılanların sorunu aile sigortası ile çözülecek. Sosyal yardımların yapılmasında önce kaynak yaratmak gerek, doğrudur. Aile sigortası için de kaynak yaratıp bu sorunu temelden çözebiliriz" dedi. Acaba "Aile Sigortası" EYT'lilerin yarasına merhem olacak mı?

Kılıçdaroğlu'nun EYT'lilerle dalga geçtiğini anlayan çıkmadı

Kılıçdaroğlu'nun daha önce açıkladığı "Aile Sigortası" uygulaması Sosyal Sigorta uygulamasından ziyade sosyal yardımdır. Zaten Ak Parti yıllardır sosyal yardımlarda zirve yaptı. Kılıçdaroğlu'nun EYT sorununu Aile Sigortası ile çözeceğini söylemesi tek kelimeyle EYT'lilerle dalga geçmektir. Bir de bunun için kaynak oluşturulması gerekiyormuş. Hani sizin EYT için kaynağınız vardı? Lütfen bu insanların duygularıyla oynamayın. Sizin bahsettiğiniz aile sigortası uygulamasıyla çözülse çözülse EYT'lilerin sağlık sigortası çözülebilir ki bunun emeklilikle alakası yoktur.

Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ile EYT'lilerin talebi bambaşka şeylerdir. Tek kelimeyle EYT'lilerin emeklilik sorununun çözülüp çözülmeyeceğine cevap vermesi gerekiyor. Daha şimdiden yani muhalefetken dahi emeklilik yerine ailesi sigortası ile EYT'lilerin sorununu çözeceğiz demek topu taça atmaktır. Soru açık, bu kişilerin hakettiklerini iddia ettikleri emeklilik sorununu çözecek misiniz çözmeyecek misiniz?

Garip ama CHP lideri bu saçma sapan ifadeleri kullandı kullanmasına da EYT'lilerden hiçbiri "Ağam bizle dalga mı geçiyor" diye ses çıkarmadı. Demek ki pazara ne sürerseniz alacak bir kitle hazır halde bekliyor. Halbuki CHP liderinin dahi ne olduğunu anlamadığı Aile Sigortası nere EYT'lilerin emeklilik talebi nere. Hele hele CHP Grup Başkan Vekili'nin Meclis'e vermiş olduğu kanun teklifi ile Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Aile Sigortası arasında uzaktan yakından bir alaka yoktur.

Aile Sigortası ya da ciddiyetsizlik

CHP internet sayfasında yer alan Aile Sigortası'nın anlatıldığı dokümanı ciddiyetle okuduğunuzda çok ciddiyetsiz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu durumu ironide bulunmak için ifade etmiyorum. Aşağıda, yıllar önce CHP tarafından gündeme getirilen daha sonra da gündemden düşürülen ve şimdi de tekrar tedavüle sokulan Aile Sigortası'nın ne kadar amatörce hazırlandığını göreceksiniz. Halbuki internette bu konuyla ilgili yapılan çalışmalara dahi bakılsaydı daha güzel bir metin hazırlanarak bu kadar mahcubiyet yaşanmayabilirdi. Bu yetmezmiş gibi tekrar "Aile Sigortası" saçmalığı EYT'lileri kandırmak için gündeme sokulmaya başlandı ve kimse de ne alaka diye sormadı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun 04.06.2009 tarihli ve 2009/4 sayılı raporu

Hiçbir şey bilinmese dahi sadece bu rapora bakılsaydı CHP'nin açıkladığı Aile Sigortası'na ilişkin dokümandan daha güzel bir çalışma yapılabilirdi. İlgilenenler için bu raporun özetine Cumhurbaşkanlığı'nın internet sayfasından ulaşılabilir. Raporun konusu "Türkiye'de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk, Özürlü, Yaşlı ve Diğer Kişilere Götürülen Sosyal Hizmetlerin ve Sosyal Yardımların Genel Olarak Değerlendirilmesi, Bu Hizmetlerin Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Hakkında"dır.

Aynı şekilde Ak Parti Hükümet Programları'na bakılsaydı bu konuda hükümetin neler hedeflediği de görülecekti. Programlarda konuyla ilgili olarak; Sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmet şemsiyesi merkezi bir organizasyonla tüm vatandaşları kapsayacak, sistemdeki dağınıklık, mükerrerlikler ve veri eksiklikleri giderilecektir. Sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetler merkezi bir organizasyon ve sosyal güvenlik merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaştırılacaktır. Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler Kanunu çıkarılacak, sistemle ilgili düzenlemeler ve veritabanı ile ilgili teknik çalışmalar tamamlanacaktır.Vatandaşlık numarasını esas alan sorgulamalarla sosyal hizmet ve yardım sisteminden mükerrer yararlanma önlenecektir. Veri tabanları arasında bilgi paylaşımı ve etkin denetim sağlanacaktır. Bütün vatandaşların durumu ve ihtiyaçları bilinecek, sosyal yardım ve hizmetler talep edilmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bu işlerden sorumlu olacak kurumlar sıralanmıştır.

Görüleceği üzere, CHP'nin Aile Sigortası kitapçığında belirttiği ifadeler ve önerilerin öyle orijinal bir tarafı da yoktur. Ancak, hükümetin yapmaya çalıştığını kavraması da ciddi bir gelişme olarak görülebilir. Bu yetmezmiş gibi şimdi de EYT'lilerin sorunu Aile Sigortası ile çözeceğini söylemek ciddiyetten uzak bir yaklaşımdır.

Aile Sigortası mı yoksa Aile Yardımı mı?

Sosyal Güvenliğin Asgari Normlar Hakkındaki 102 Sayılı Sözleşme'de kapsama alınan sosyal riskler; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile yardımları olarak sıralanmaktadır. Ne hikmetse CHP aile yardımlarını hem ailevi yükler olarak algılamakta hem de bunu Aile Sigortası'na dönüştürmektedir. Halbuki sigortacılık mantığında karşılıklılık esası vardır. Yani prim ödenmesi gerekir. Sosyal yardımlarda ise primsiz ödemeler esastır. Yani karşılık aranmaz. 102 sayılı sözleşmedeki Aile Yardımlarını Aile Sigortası olarak kamuoyuna açıklamak da ayrı bir garabettir. Sosyal yardımlarla ilgili yapılan çalışmalar sanki yeni keşfediliyormuşcasına ortaya çıkılınca bazı sorulara muhatap olunması da kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca bu konuda hem SGK hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce Sosyal Yardımlar Kanun Taslakları hazırlanmıştır.

Sonuç olarak, en basit çalışmalarda dahi önce bir literatür taraması yapılarak konunun yazımına geçilirdi. Maalesef bunun dahi yapılmadığı görülmektedir. CHP'nin hazırladığı metinde yer alan "Sosyal yardım ve hizmet sunan toplam 14 kurum vardır" ifadesi dahi mevcut durumun yeterince bilinmediğini ve araştırılmadığını göstermektedir.

Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda İş Kanunu'na göre çalışan personelin, kamu görevlisi yapılacağından bahsetmek de mavi boncuk dağıtılmasının başka bir boyutudur. Yine kamuya personel alımında, Aile Sigortası uygulamasından yararlanan ailelere öncelik tanınacağından bahsetmek dahi mavi boncuk dağıtarak kariyer ve liyakati ne hale getireceğini göstermektedir.

Belki konuya uzak kişileri Aile Sigortası gibi kulağa hoş gelen ifadelere kandırmak mümkün olabilir ama işin erbabı karşısında çok komik duruma düşüldüğünün bilinmesi gerekiyor. İşin en acı tarafı ise 2011 yılında CHP tarafından hazırlanan Aile Sigortası dokümanında 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorununa tek kelimeyle dahi yer verilmemiştir. İyi de bu insanları kandırmaya hiç mi utanmıyorsunuz? Gerçi niçin utanasınız ki, bir ev ve bir araba anahtarıyla bu milleti kandırmanın üzerinden ne kadar süre geçti ki. Ha bu arada bir ev ve bir araba anahtarı taahhüdünü hatırlayan var mı?