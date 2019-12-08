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Başkentte bir otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
|08 Aralık 2019 07:26
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 06 HZ 030 plakalı otomobil, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, aynı yönde ilerleyen polis aracına çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil trafik ışığı levhasını da devirirken, her iki araç da yol kenarına savruldu.
Kazada hafif yaralanan sürücü ve 2 polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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