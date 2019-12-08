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Şiddeti özendiren dizilerden başlayalım

Şiddet sarmalının giderek arttığı Türkiye'de son kurban Ceren Özdemir oldu. Katliamın ardından, üst üste meydana gelen birçok cinayet de mercek altına alınmaya başlandı. Acı tabloda ise reyting uğruna içlerinde kadına şiddetin dahi yer aldığı çok sayıda mafyatik dizi ve yapımlar karşımıza çıktı. İçişleri Bakanı Soylu da, yaşananlara dizilerdeki şiddetin de etkide bulunduğunu söyledi
 08 Aralık 2019 08:15
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Şiddeti özendiren dizilerden başlayalım

Türkiye son dönemde ardı arkası kesilmeyen şiddet haberleriyle sarsılıyor. Son facia ise Ordu'da korkunç bir şekilde katledilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir oldu. Tutuklanan katil Özgür Arduç'un da 14 yıl önce cinayete teşebbüs ve çeşitli suçlardan 23 yıl hapse çarptırıldığı ve açık cezaevinden izinli çıkıp firar ettiği anlaşıldı. Caninin "yakalanmasaydım katliama devam edecektim" sözleri ise tüyler ürpertti.

Kan donduran vahşette katilin babasının da kayınvalidesini öldürdükten sonra kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Kahreden cinayetten sonra ise neredeyse her hafta gündeme gelen 'Türkiye'deki şiddet sarmalı' konusu yine tartışılmaya başlandı. Öyleki sadece kasım ayında 39 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü ortaya koyan dehşet bilonçosundan sonra toplumsal alandaki değişim de tekrar mercek altına alınmaya başlandı.

Bu tartışmaların en başında ise televizyon yapımları yer alıyor. Son yıllarda şiddeti özendiren dizilerdeki artışla paralel, şiddet oranlarındaki artış da gözlerden kaçmıyor. Bu diziler arasında mayfatik düzeni özendirenler ile birlikte içlerinde kadına şiddetin yer aldığı bazı yapımların da yer alması akıllara durgunluk veriyor.

Ayrıca bu yapımların reyting uğruna TV'nin en çok izlendiği saatler olan 'prime time' zamanlarında verilmesi de yetişkinler dışında çocukları da olumsuz etkiliyor. Şiddeti özendiren yapımlara yönelik oldukça önemli tepkiler de geliyor.

Ceren Özdemir cinayetinden sonra konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetle ilgili televizyonlarda yayınlanan dizileri suçladı. Topluma verilen yanlış mesajların ve gelişi güzel yapılan yayınların suçlu profilini değiştirdiğini söyleyen Soylu "Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu, kim inkar edebilir?" diye konuştu.

AÇIK CEZAEVİNDEN BİR FİRAR DAHA

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un firar etmesinden sonra, Giresun'da bir firar vakası daha olduğu kaydedildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ordu Üniversitesi ve öğrenci yurdu çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Giresun'daki yarı açık cezaevinden firar eden ve cinayetten hapis cezası alan hükümlünün Ö.B. olduğu ve şahsın da Ordu'da yakalandığı açıklandı.

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