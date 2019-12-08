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Artan maliyetlerle yeni yılda zam kaçınılmaz

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacamer, konut alımında şu anda oldukça avantajlı bir dönemde olunduğunun altını çizdi. Gacamer "Son 2 yılda demir ve çimentoya yaklaşık yüzde 100 zam geldi. Yeni başlayacak projelerde özellikle maliyet artışlarından ötürü fiyatlar daha yüksek olacak" dedi
 08 Aralık 2019 07:35
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Artan maliyetlerle yeni yılda zam kaçınılmaz

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacamer, 2019 yılını sektörde toparlanma yılı olarak gördüklerini belirtti. Pozitif ortama girildiğini söyleyen Gacamer "Veriler bunu destekliyor ve ekonomide yansımalarını görüyoruz. Biliyorsunuz ki geçen yıla göre çok küçük bir TÜFE ve ÜFE artışı var. Politika faizlerinin yüzde 16'lardan yüzde 14'lere düşmesiyle birlikte konut kredisi faizleri de yüzde 0,99'a kadar çekildi. Biz her zaman yüzde 1'in psikolojik eşik olduğunu ve bu rakamın altında alımların başladığını söylüyoruz. Bunu da ağustos ayından beri yaşıyoruz. Şu anda bilinçli alıcılar hem düşük fiyatları hem de uygun faiz oranlarını fırsat bilerek konut alımına yöneldi" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki yıl şu andaki fiyatların olmayacağını söyleyen Gacemer, konut fiyatlarına mutlaka zam geleceğini vurguladı.

Gacemer "İnşaat sektörü uzun süredir yaşanan maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmadı. Özellikle son 2 yılda demir ve çimentoya yaklaşık yüzde 100 zam geldi. Tabi hem kurumsal sorumluluklar hem de ekonomiyi canlandırma adına sektör bunları olabildiğince finanse etti. Ama bugün yeni bir projeye başladığınızda artan enerji, işçilik ve malzeme fiyatları nedeniyle konut fiyatları da ne yazık ki daha yüksek olacak. Fiyatlarda düşüş olabilir umuduyla bekleyişte olanlar ise şu ana göre fiyattan zarar ederek alım yapacak" diye konuştu. Konutun yatırım aracı olarak bu yıl yeniden ön plana çıktığını da ifade eden Gacemer sözlerini şöyle sürdürdü: Döviz her zaman iniş ve çıkışları ile ciddi bir risk taşıyor. Geçen yıldan bu yana reel getiri anlamında önemli bir kazanç da sağladığı söylenemez. Mevduat faizleri de düştü ve onda da ancak getiriden çok paranızı koruyabilirsiniz. Oysa konut fiyatı her daim yükselen ve kira getirisi olan bir yatırım aracı. Özellikle bu yıl yatırım anlamında konuta dönüş olması gerçekten sevindirici.

SİNPAŞ YABANCIYA SATIŞTA UÇTU

Sinpaş'ın son iki yılda inşaat sektörünün içinde bulunduğu durgunluğa rağmen oldukça iyi rakamlar elde ettiğini söyleyen Seba Gacamer "Ön satışlarımızda iki yıldır hiç inmeyen bir grafiğimiz oldu. Son 4 yılda 4 şantiyeden 13 şantiyeye çıktık. Ayrıca yabancıya satışta çok ilgi gören bir şirketiz. Yabancıya satış ciromuzu yüzde 75 oranında artırdık. Zaten bu alanda inşaat sektörü olarak da tarihi günler yaşıyoruz. Fakat Türkiye'de alım yapan yabancılar da artık daha seçici davranmaya başladı ve bu anlamda bir avantajımız oldu" diye konuştu.

DENİZHAN ERKOÇ
Karar
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