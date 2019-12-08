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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 08 Aralık 2019 08:55
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 30-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 30-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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