Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere yardım parası ile tatile gitti mi?
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye bağış parasıyla tatile gittiği gerekçesiyle kınama cezası verildi. İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 'kınama cezası'nı sordu
|08 Aralık 2019 09:01
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Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün köşesine taşıdığı iddiaya göre, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hesabına bir GSM operatörü firması tarafından müdürlüğünün personellerinin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla 400 bin lira yatırıldı.
İzmir Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, ailesiyle bağış parasını kullanarak tatile gitti.
Yahşi hakkında soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı kınama cezası verdi.
İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Kendisine ait olmayan, koruması gereken kurum parasıyla ailesini tatile gönderen İl Milli Eğitim Müdürü, bu büyük kusurlarına rağmen, neden görevinde tutuluyor?" Sorusunu sordu.
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