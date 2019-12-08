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Ankara'da halk sütün satıldığı noktalar

Halk Ekmek Fabrikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, "Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında, başkentli üreticilerden aldığı sütü tüketiciyle buluşturdu
 08 Aralık 2019 09:05
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Ankara'da halk sütün satıldığı noktalar

Halk Ekmek Fabrikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, "Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında, başkentli üreticilerden aldığı sütü tüketiciyle buluşturdu.

Kırsal bölgelerdeki üreticilerden temin edilen ve Atatürk Orman Çiftliği Tesisleri'nde dolumu yapılan günlük sütlerin, 3 kilosu 16 TL'den satılacak.

Halk Ekmek'in satış mağazalarında raflarda yerini alan 3 litrelik sütlerin yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası da armağan edilecek. Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, "Sütümüzle beraber geleneksel ev yoğurdu mayası da hediye ediyoruz" diye belirtti.

ABB'nin günlük sütleri tüketiciyle buluşturacağı 8 nokta şöyle sıralandı:

- Gimat Fabrika Satış yeri

-Gökkuşağı Fabrika Satış Yeri

-Büyükşehir Belediyesi Fabrika Satış Yeri

-Kocatepe Fabrika Satış Yeri

-Dışkapı Fabrika Satış Yeri

-Mithatpaşa Fabrika Satış Yeri

-Atlantis Fabrika Satış Yeri

-ASKİ Fabrika Satış Yeri

ELDE KALAN ÜRÜNLER YOKSULLARA

Öte yandan, başka bir proje kapsamında da başkentli çiftçilerin elinde kalan soğan, nohut, mercimek ve pirinç başta olmak zere farklı çeşitteki bakliyat ürünleri satın alınacak.

İlk etapta 30 bin aileye 20'şer kilo soğan dağıtılacak. Belediye, bazı ürünler için çiftçiden doğrudan alım da yapabilecek.
Memurlar.Net
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