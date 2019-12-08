Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu
|08 Aralık 2019 09:30
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Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki arkadaştan, Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen mont ve bere bulundu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 268 kişi katılıyor.
Aramalara, hava koşullarının elverişli olduğu zamanlarda Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopterle havadan destek veriliyor.
Yoğun sisin etkili olduğu, kar yağışının yeniden başladığı bölgede aramaların yedinci gününde, Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki dere yatağında kırmızı renkli bir mont ve cebinde bere bulunarak araştırma yapıldı.
Kayıp iki arkadaşın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, mont ve berenin Efe Sarp'a ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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